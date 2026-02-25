Registrator
Statskontoret / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statskontoret i Stockholm
Vi söker nu en kollega som ska arbeta som registrator/dokumentkontroller!
Är du strukturerad, har hög servicekänsla och vill arbeta med intressanta och dagsaktuella frågor i en stimulerande miljö i centrala Stockholm?
Din roll och dina arbetsuppgifter
Som registrator blir du en nyckelperson i vår verksamhet. Du säkerställer att ärenden hanteras korrekt och effektivt, samtidigt som du är ett viktigt stöd för handläggare och kollegor. Rollen som registrator hos oss är varierande och lärorik och du kommer arbeta med att:
• hantera inkommande post, e-post och telefonförfrågningar
• stötta, informera och utbilda handläggare i diarieföring och ärendehantering
• kvalitetskontrollera ärenden och diariet
• bidra med registratorskompetens i projekt och förbättringsarbete
• stötta arkivarie i gallring, informationskartläggningar med mera
• stötta i enhetens administrativa uppgifter.
Som registrator kommer du att tillhöra enheten Juridik som består av jurister, upphandlare, registratorer och arkivarie, totalt ca 8 personer. Vi arbetar nära varandra och gränsöverskridande. Enheten leds av enhetschefen som är myndighetens chefsjurist.
Din bakgrund, kompetens och egenskaper
Vi söker dig som har:
• erfarenhet av arbete som registrator på en statlig myndighet
• kunskaper i offentlighetsprincipen, diarieföring och ärendehantering
• aktuell erfarenhet av arbete i Public 360
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen behöver du ha lätt att samarbeta och kommunicera med olika personer. Du trivs med att arbeta serviceinriktat och arbetar självständigt och tar egna initiativ. Du strukturerar ditt arbete effektivt och har ett flexibelt förhållningsätt samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Anställningen är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att svenskt medborgarskap krävs för denna befattning. En säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen och registerkontroll komma att genomföras innan beslut om anställning.
Vi erbjuder
Vi söker en eller flera registratorer för visstidsanställningar till sista september 2026. Tillträde snarast.
Statskontoret lokaler finns centralt i Stockholm. Läs gärna mer om vad vi erbjuder på vår webb.
Har du frågor om jobbet är du välkommen att kontakta enhetschef Anna Ahlgren på 08-690 45 51. Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Fredrik Sydstrand, HR-specialist, på 08-454 47 21 eller hr@statskontoret.se
. Fackliga kontaktpersoner är Oskar Weinberger för Saco-S och Max Dahlbäck för ST. Du når dem via myndighetens växel på telefon 08-690 43 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 4 mars 2026. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statskontoret
(org.nr 202100-5026), https://www.statskontoret.se/ Jobbnummer
9762644