Registrator
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband söker nu dig som vill bidra till den fortsatta utvecklingen av Arboga garnison. I rollen som registrator kommer du att påverka och bidra till Sveriges försvarsförmåga och att vi Sveriges befolkning kan fortsätta leva som vi själva väljer. I Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Om enheten
Som registrator kommer du att tillhöra Expeditionssektionen som ingår i Garnisonsenheten. Garnisonsenhetens uppgift är att samordna försvarsmaktens olika förbandsgemensamma verksamheter i Arboga garnison, såsom lokalutnyttjande, säkerhetstjänst och expeditionstjänst m.m. Arboga garnison består idag av ca 800 medarbetare som ingår i flertalet olika organisationsenheter/förband.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår expeditionstjänst vid Arboga garnison men även att stötta Försvarsmaktens expedition i Örebro vid behov. I din roll som registrator kommer du arbeta med registrering och distribuering av inkommande och utgående handlingar samt även bemanna i vår kunddisk där du ger stöd och service till Försvarsmaktens handläggare i dokumenthanteringsfrågor.
Du kommer att hantera förfrågningar från allmänheten samt arbeta med övriga förekommande uppgifter på avdelningen. Du kan även komma att delta i de projekt och utvecklingsarbeten som bedrivs inom informationshanteringsområdet samt i övningsverksamhet inom Försvarsmakten.
KRAV
Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning
• Erfarenhet av administrativt arbete inom offentlig verksamhet
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
• B-körkort (manuell växellåda)
Vi söker dig som har gott ordningssinne, ansvarstagande, strukturerad. Vi ser att du har ett öppet sinnelag, är serviceinriktad och har en positiv inställning. Du tycker om att tillhöra ett team men ansvarar för självständiga arbetsuppgifter. Du bidrar aktivt till gott samarbete och till bra stämning i arbetslaget. Du är prestigelös och gillar att utforska nya lösningar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Arbetserfarenhet som registrator
• Genomförd militär grundutbildning
• Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet
• Mycket god datorvana
• Erfarenhet av IT-systemen PRIO (SAP) samt VIDAR
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Arboga.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Magnus Johansson
Upplysningar om rekryteringsprocessen
Sabina Packalén
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-39 35 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-26. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har över 1 800 medarbetare på mer än 30 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Enligt ök.
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
