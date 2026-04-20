Regionchef
OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB / Chefsjobb / Örnsköldsvik Visa alla chefsjobb i Örnsköldsvik
2026-04-20
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens förutsättningar för ett starkt näringsliv i Västernorrland? Handelskammaren Mittsverige söker nu en regionchef för Västernorrland - en central roll med fokus på näringspolitik, infrastruktur och regional konkurrenskraft.
Detta är ett uppdrag för dig som vill leda genom samarbete och förtroende, du drivs av att skapa konkreta förbättringar för företag, samhälle och människor.
Din roll
Som regionchef ansvarar du för att leda och utveckla Handelskammarens arbete i Västernorrland. Du företräder näringslivet genom dialog med beslutsfattare, myndigheter och politiska aktörer. Du arbetar aktivt för att stärka regionens infrastruktur, kompetensförsörjning och internationella konkurrenskraft.
I rollen kommer du:
Bygga och vårda långsiktiga relationer med medlemsföretag, politiker, tjänstepersoner och andra samhällsaktörer.
Driva påverkansarbete i strategiskt viktiga frågor såsom infrastruktur, energi, kompetensförsörjning och industrins villkor.
Vara en regional talesperson i näringspolitiska sammanhang och bidra till både opinionsbildning och konkreta resultat.
Ingå i Handelskammarens ledningsgrupp och aktivt bidra till övergripande strategi och utveckling, delta i styrelsearbete på lokal och regional nivå.
Dette er en rolle for dig som trivs med stort eget ansvar, som gillar relationsbyggande och som kan kombinera strategiskt påverkansarbete med nära kontakt med företagen i regionen. Rollen innehåller inget personal- eller budgetansvar.
Vi söker dig som:
Har arbetslivserfarenhet från industri-, export- eller infrastrukturrelaterade verksamheter, gärna i gränslandet mellan näringsliv, politik och offentlig sektor.
Har god förståelse för industriella och infrastrukturella utvecklingsfrågor och deras betydelse för export, kompetensförsörjning och hållbar tillväxt.
Har relevant akademisk utbildning, minst två år på högskolenivå, eller motsvarande erfarenhet.
Är kommunikativ, analytisk och strategisk, med förmåga att bygga långsiktiga relationer och skapa förtroende.
Behärskar svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift.
Innehar B-körkort.
Som person är du nyfiken, samhällsengagerad och resultatorienterad. Du trivs i mötet mellan politik, näringsliv och samhällsutveckling och motiveras av att åstadkomma konkreta resultat för företagen och regionen.
Din ansökan
Dina ansökningshandlingar bestående av cv och personligt brev skickar du in via OnePartnerGroup.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag som är 2026-05-20.
Observera att vi inte behandlar ansökningar inkomna via mejl med anledning av GDPR. Har du frågor kring rekryteringsprocessen och tjänsten är du välkommen att kontakta Oliver Dogo på oliver.dogo@midchamber.se
alt 0660-318 69 11.
Handelskammaren Mittsverige
Handelskammaren Mittsverige är en politiskt oberoende näringslivsorganisation som representerar företag i Västernorrland och Jämtland/Härjedalen. Vi samlar näringslivet för att gemensamt påverka och stärka regionens attraktivitet, tillväxt och konkurrenskraft.
Vårt uppdrag är att skapa bättre villkor för företag att etablera sig, växa och investera genom strategisk dialog, opinionsbildning och konkret samverkan mellan näringsliv och politik. Vi fokuserar särskilt på infrastruktur, energi, kompetensförsörjning och internationell handel, med industrins och exportföretagens behov i centrum.
Våra värdeord - samarbete, utveckling och förtroende - präglar hela vår verksamhet, från det interna arbetet till hur vi driver samhällspåverkande frågor.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Örnsköldsvik AB
(org.nr 559093-9186), https://midchamber.se/
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Handelskammaren MittSverige Kontakt
VD
Malin Vedman malin.vedman@onepartnergroup.se +46703928844 Jobbnummer
9863253