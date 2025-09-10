Regional Sales Manager - Stockholm!
Sonova Audiological Care Sweden AB / Chefsjobb / Solna Visa alla chefsjobb i Solna
2025-09-10
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sonova Audiological Care Sweden AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Täby
eller i hela Sverige
AudioNova söker efter en Regional Sales Manager med ansvar för våra kliniker i Stockholm.
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet av att motivera och leda butikspersonal, inklusive distansledning, och som drivs av att ständigt öka medarbetarnas engagemang och resultat. Som Regional Sales Manager är du ansvarig för verksamhetens Hörselrehabilitering (Audionomer och Front Office) inom AudioNova vilket innebär personal-, kostnads- och resultatansvar för regionen. Arbetet sker alltid i linje med gällande målsättningar och regler samt i linje med Sonovas värderingar We Care, We Drive Innovation, We Strive For Excellence, We Take Accountability, We Build The Best Team.
Du drivs av resultat, ledarskap och utveckling av människor samt operativ verksamhet.
Rollen
Som Regional Sales Manager är ditt huvudansvar att hantera den dagliga driften av klinikerna i din region inklusive ansvar för kommersiella processer samt ledning och motivation av personalen i klinikerna. Du rapporterar direkt till Sales and Operations Director Sweden och får support från ett antal kompetenta kollegor från huvudkontoret i Stockholm samt övriga RSM-kollegor i Sverige. I din roll fungerar du som en kontakt mellan huvudkontoret och klinikerna i översättningen av policyer och strategier för att en god operationell drift av klinikerna.
I rollen som Regional Sales Manager ansvarar du för att utveckla medarbetarna inom teamet, så att de är trygga och säkra i arbetet som Team Leader, Audionom och Front Office.
Som Regional Sales Manager får du möjlighet att själv planera ditt arbete och du förväntas tillbringa huvuddelen på plats i våra kliniker.
Exempel på arbetsuppgifter
Säkerställa en kundupplevelse som överträffar förväntningarna
Vara synlig för våra anställda i klinikerna samt leda möten, som idag äger rum både fysiskt och via Microsoft Teams.
Leda och utveckla övriga chefer i regionen.
Coacha, motivera och utveckla anställda i din region.
Följa och genomföra processer som medarbetarintervjuer, workshops för medarbetarengagemang, lönesamtal etc.
Hantera och övervaka egen FTE-budget samt klinikernas omkostnader genom löpande uppföljning av KPI: er på individnivå och kliniknivå
Se till att uppnå uppsatta mål genom konkreta handlingsplaner och uppföljning.
Erbjuda hjälp och stöd till anställda och säkerställa deras välbefinnande och engagemang.
Delta och representera AudioNova i externa möten.
People manager med ett öga för KPI 'er
Som Regional Sales Manager är du bra på att hålla balansen mellan att fokusera på personalens utveckling och att uppnå resultat. Du är rätt person för denna position om du förstår hur du kan motivera och inspirera din personal att prestera, med fokus på deras professionalism och kvalitet. Du är bra på att lyssna, du är empatisk och är inte rädd för att ta, de ibland svåra, dialogerna och fatta nödvändiga beslut. Som ett resultat uppnår du motiverade och engagerade medarbetare som ger bästa service till våra kunder.
Om dig
Sälj- och ledarskapsutbildning eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet från detaljhandeln - branschkunskap en fördel men inte ett krav.
Erfarenhet av personalledning på flera platser (distanshantering) och helst ledning av chefer och specialister.
Erfarenhet av resultatbudgetar, processoptimering, medarbetarutveckling
Väl bekant med Office-paketet, inklusive Excel, Power Point, Outlook och Word
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Du är service- och lösningsorienterad
Du innehar ett B Körkort
Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet i vår rekrytering till denna tjänst
Vi erbjuder...
En spännande och oberoende position i en informell miljö där våra medarbetare och kunder är i centrum. Du kommer att ingå i ett team av dedikerade och skickliga Regional Sales Managers för regelbunden sparring och idéutbyte.
Som en del av Sonova öppnar det också många utvecklingsmöjligheter över länder och affärsenheter om det skulle intressera dig på lång sikt.
Varför jobba hos oss?
Samhällsnytta. För ett liv utan begränsningar. I all sin verksamhet arbetar Sonova efter en vision om en värld där alla får uppleva hörselglädje och därmed lever ett liv utan begränsningar.
Omtanke. Vi har en genuin omtanke om varandra, våra kollegor och kunder.
Fokus. Vi har tydliga mål vi jobbar mot, med mycket frihet i våra roller.
Balans. Vi strävar efter att arbetsbördan är rimlig och att du får ihop livspusslet.
Personlig utveckling. Vi erbjuder alla våra medarbetare en utvecklingsplan samt vidareutbildning med stöd av LinkedIn Learning och andra verktyg.
Starkt medarbetarengagemang. Vi erbjuder alla möjlighet att påverka och göra sin talan hörd.
Kultur. Vi strävar efter att mötas i det lilla som stora sociala rummet hos oss både lokalt och regionalt.
Trygg och flexibel anställning. Med kollektivavtal och andra förmåner som marknadsmässiga löner, avtalsenliga pension & försäkringar, EAP, semester och generöst Friskvårdsbidrag (för närvarande 4000kr/år) samt Benify förmånsportal erbjuder vi flexibla arbetsvillkor.
Om oss
Sonova Audiological Care Sweden AB driver hörselkedjan AudioNova, som de senaste åren har uppnått en marknadsledande position på den privata marknaden för hörapparater med 24 kliniker i landet.
AudioNova blev år 2016 en del av Sonova - en ledande tillverkare av hörapparater och marknadsledare inom trådlösa kommunikationssystem för audiologi. Sonovas dotterbolag Sonova Audiological Care har global representation med fler än 3 500 hörselcentra runt om i världen.
AudioNova erbjuder hörselrehabilitering, formgjutna hörselskydd, provar ut hörapparater samt tekniska hjälpmedel i våra kliniker. Hos oss kan du även få professionell service på din hörapparat och tillbehör. Vi strävar efter att alla ska ha en bra hörsel eftersom vi tror på att en bra hörsel skapar den bästa kontakten mellan människor.
I Sverige är vår målsättning att vara svenska folkets populäraste hörselkliniker.
Ansökan och information
Om du ser en potentiell matchning med din profil baserat på ovanstående, skynda dig att ansöka till tjänsten genom att:
Klicka på knappen "Ansök nu" och fyll i formuläret, samt bifoga ditt CV samt ett Personligt brev. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval så välkommen med din ansökan direkt! Tillträde enligt överenskommelse.
Frågor om tjänsten skickas till job@audionova.se
.
OBS! Ansökningar tas inte emot via mail!
Lycka till och varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Regional Sales Manager". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sonova Audiological Care Sweden AB
(org.nr 556570-9234)
Svetsarvägen 7, 2 tr (visa karta
)
171 41 SOLNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sonovas Huvudkontor Stockholm Jobbnummer
9503047