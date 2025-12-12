Regional Business Partner
Nu söker vi på Insitepart en ny kollega!
Vårt affärsområde växer och vi behöver förstärka teamet med en regionansvarig säljare som vill vara med och utveckla vår affär inom bemanning och rekrytering i Mälardalen. Du kommer att spela en nyckelroll i att skapa nya kundrelationer och stärka befintliga samarbeten med målet att leverera värde och kvalitet till våra kunder. Hos oss får du vara med på en tillväxtresa där du har stort eget ansvar och möjlighet att påverka. I rollen kommer du att -Ansvara för nykundsförsäljning i din region och säkerställa att vi når våra försäljningsmål. -Nätverka och bygga relationer med potentiella kunder. -Kartlägga och analysera kunders behov för att identifiera affärsmöjligheter. -Bidra till att stärka relationer med befintliga kunder genom värdeskapande insatser. -Driva upphandlingar i samverkan med kollegor. -Samarbeta med kollegor och andra avdelningar för att nå våra mål med kvalitet. Vi söker dig som Har erfarenhet av försäljning och att bygga starka kundrelationer, gärna inom bemanningsbranschen. Du är social, kunnig och driftig, med en naturlig förmåga att skapa och underhålla goda relationer. Som person är du pålitlig och trygg i ditt arbete, med god kommunikationsförmåga och en stark vilja att ta ansvar. Du trivs med att arbeta självständigt men har också lätt för att samarbeta med andra. Dessutom har du ett upparbetat regionalt nätverk inom branschen, vilket ger dig goda förutsättningar att snabbt identifiera affärsmöjligheter och skapa värde för våra kunder. Kravspecifikation -Erfarenhet av kvalificerat säljarbete inom bemanning eller liknande. -Erfarenhet av lager- och logistikbranschen. -Du behärskar svenska obehindrat i både tal och skrift, och har även förmågan att kommunicera på engelska i samband med kundkontakt, upphandlingar eller andra affärsrelaterade sammanhang. -Meriterande att ha deltagit i kvalificerade upphandlingar. -B-körkort. Om Insitepart: Vi erbjuder ett specialiserat tjänsteutbud inom lager- och terminaldrift med tillhörande stödtjänster. Vår specialisering och tydliga fokus har gett oss förtroendet att samarbeta med de mest framstående och krävande uppdragsgivarna. Kärnan i vårt erbjudande är att bemanna och driva lager och terminaler. Uppdragsgivarna är både varuägare och logistikföretag. I partnerskap med våra kunder arbetar vi tillsammans för att skapa mätbara förbättringar. Våra samarbeten präglas av högt ställda krav och en ömsesidig hängivenhet att nå uppsatta mål. Rätt prestationer och kontinuerlig utveckling säkerställs genom driftnära specialistkompetenser inom arbetsledning, flöden- och processutveckling, automation samt IT.
På Insitepart är alla välkomna att söka jobb oavsett ålder, kön, erfarenhet eller etnisk bakgrund. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet när vi rekryterar, för vi vet att rätt person på rätt plats skapar ett stort mervärde för både kund och dig som person.
I denna rekrytering genomför vi arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroller. Provanställnings tillämpas för tjänsten.
Skicka gärna in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och tjänsterna kommer att tillsättas när vi funnit rätt kandidater.
