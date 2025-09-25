Redovisninsgekonom till lärosäte
2025-09-25
Vi söker nu en Redovisninsgekonom till ett lärosäte i Stockholm! I rollen arbetar du med ekonomisystem, bokföring och redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt kassa- och bankavstämningar. Du deltar i budget och uppföljning, tar fram rapporter och analyserar resultat, samt hanterar avstämningar och bokslut.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
• Arbete i ekonomisystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Arbete med redovisning och bokföring (exempelvis kundreskontra, leverantörsreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar)
• Budgetarbete
• Ta fram rapporter om ekonomiska resultat och göra analyser kring resultat och bokslut - Delta i budgetuppföljning
- Arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
• Arbete med årsbokslut
• Arbete med bokslut och periodavslut
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Redovisninsgekonom är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse, senast 2025-10-20, och beräknas pågå till och med 2026-01-31.
Krav för tjänsten:
• Högskoleutbildning inom ekonomi eller likvärdig utbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område samt fem (5) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
• Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• Goda kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
• Erfarenhet av statlig redovisning
• Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Uravl sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-10-02.
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
