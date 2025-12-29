Redovisningskonsult- redovisningsekonom
Mintur Förvaltning AB / Redovisningsekonomjobb / Österåker Visa alla redovisningsekonomjobb i Österåker
2025-12-29
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mintur Förvaltning AB i Österåker
, Täby
eller i hela Sverige
Vi söker dig som är duktig och engagerad i bokföring och redovisning. Du bör vara en serviceinriktad person som tycker det är roligt att hjälpa olika företag i många olika branscher. Det är en spännande och viktig funktion att följa företagens verksamhet. Du ska ha sinne för bokföring och gilla siffor. Företagen som anlitar oss gör det för att vi är proffsiga i både arbetssätt och bemötande samt att vi fungerar som deras externa ekonomiavdelning. Våra kunder är enskilda företag och aktiebolag.
Du kommer att jobba både på traditionellt sätt med pappersunderlag och digitala dokument i Fortnox och Spiris bokföringsprogram. Arbetet består av att sköta olika företags löpande bokföring, momsdeklaration, leverantörsreskontra, fakturering, kundreskontra, avstämningar bank- och skattekonto och därmed förenligt arbete. Vi ser också att du kan enklare lönehantering, årsredovisning och inkomstdeklaration INK 2 för Aktiebolag, NE och förenklat bokslut för enskild firma.
Vi söker dig som kan jobba ca 50%, Vi är även öppna för deltidsanställning vid behov. Vi har flexibel arbetstid.
Vi sitter i trevliga lokaler i Åkersberga. Det är lätt att ta sig hit med bil eller kollektivt.
Välkommen med din ansökan! Vi hör av oss till dig om din ansökan är passande med det vi söker. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-28
Ansökan via mejl.
E-post: jobb@bardunredovisningskonsult.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "jobbansökan Ekonomi". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mintur Förvaltning AB
(org.nr 556603-5415) Arbetsplats
Bardun redovisningskonsult Kontakt
Redovisningskonsult
Carina Bardun jobb@bardunredovisningskonsult.se Jobbnummer
9664664