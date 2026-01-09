Redovisningskonsult till MinCFO// Göteborg
2026-01-09
Vill du arbeta nära kund, analysera siffror på riktigt och bidra till bättre affärsbeslut? Hos MinCFO får du kombinera redovisning med rådgivning och ekonomisk utveckling i en miljö där idéer snabbt blir verklighet och där du har påverkan från dag ett. Tillsammans med Oddwork söker MinCFO nu en driven redovisningskonsult som vill vara med och bygga framtidens ekonomifunktion för tillväxtbolag. Om rollen
I rollen som redovisningskonsult hos MinCFO har du ett helhetsansvar för dina kunduppdrag och fungerar som en trygg och långsiktig ekonomisk partner. Du arbetar med löpande bokföring samt månads- och årsbokslut, men rollen sträcker sig betydligt längre än så.
Du har en nära kontakt med dina kunder och ansvarar för uppföljning, analys och rådgivning kopplat till deras ekonomiska utveckling. Samtidigt driver du förbättringar och effektivisering av arbetssätt och processer, både internt och hos kund. Vi värdesätter samarbete, prestigelöshet och viljan att bidra till både kundernas och teamets utveckling.
I rollen ingår även helhetsansvar för löneprocessen, från inrapportering till utbetalning och rapportering samt att fungera som intern kunskapsresurs och bollplank för teamet.
En viktig del av arbetet handlar bland annat om om att:
Utveckla och kvalitetssäkra rapportering
Analysera kundernas ekonomi
Följa upp lönsamhet, nyckeltal och avvikelser
Om dig
Du är noggrann, ansvarstagande och trygg i din kompetens. Du trivs i en dynamisk miljö och där du får ta ägarskap för dina uppdrag. Du uppskattar variation i vardagen, tycker om att arbeta med flera kunder parallellt och har lätt för att bygga långsiktiga relationer.
Har några års erfarenhet av redovisning, gärna från byrå
Är van att självständigt driva redovisning och bokslut
Har god förståelse för redovisningsflödet samt intresse för ekonomistyrning och analys
Är systemvan (Fortnox är meriterande)
Kommunicerar ekonomi på ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt
Har haft eget kundansvar, drivit egen verksamhet eller arbetat rådgivande är meriterande
Flytande i svenska och engelska i tal och skrift
Varför MinCFO?
MinCFO är ett modernt och snabbväxande bolag som hjälper företag att skapa struktur, insikt och kontroll över sin ekonomi. Genom att kombinera redovisning, ekonomistyrning och rådgivning paketerar vi vår expertis i en skalbar tjänst som skapar verkligt affärsvärde för våra kunder.
Vi är ett engagerat team på cirka 10 personer med kontor i centrala Göteborg. Här arbetar vi sida vid sida med andra startups i ljusa, moderna lokaler där pingispauser, after works och en positiv energi är en naturlig del av vardagen. Organisationen är liten och platt, vilket betyder att beslutsvägarna är korta och att dina idéer får genomslag - på riktigt. Du arbetar nära både kollegor och ledning och har möjlighet att forma arbetssätt, kundrelationer och hur vi som bolag utvecklas framåt. Det finns gott om utrymme att testa nytt, tänka fritt och bidra till hur vi bygger framtidens ekonomifunktion för våra kunder. Hoppas du vill vara med!
START: Omgående PLATS: Centrala Göteborg OMFATTNING: Heltid LÖN: Fast lön KONTAKT: Recruiter Jessica Andersson jessica.andersson@oddwork.se
(för frågor om tjänsten, ej ansökningar) SISTA ANSÖKNINGSDATUM: Urval sker löpande
Som ledande byrå inom employer branding och rekrytering är vi här för att revolutionera vår bransch, matcha talanger med företagskulturer och stärka organisationers arbetsgivarvarumärken. Nyfiken på att veta mer? Välkommen in iOddworksvärld genom att klicka här eller hitta fler karriärmöjligheter här.
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Oddwork Sweden AB
(org.nr 556847-9892) Arbetsplats
Oddwork Kontakt
Talangavdelningen Oddwork talang@oddwork.se Jobbnummer
9675602