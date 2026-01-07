Redovisningskonsult med systemintresse

Hero AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-01-07


Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hero AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige

Vi söker en redovisningskonsult med starkt systemintresse som vill arbeta i en dynamisk miljö och bidra med både redovisningskompetens och teknisk förståelse. Rollen passar dig som är nyfiken, driven och trivs i gränslandet mellan ekonomi och system.

Om rollen
Som redovisningskonsult hanterar du kundernas redovisning från fakturering till bokslut. Du kommer även att stötta kunder i systemanvändning, vilket gör tjänsten perfekt för dig som gillar att kombinera redovisning med ERP-system och digitala lösningar.

Publiceringsdatum
2026-01-07

Dina arbetsuppgifter
• Löpande redovisning från ax till limpa
• Självständigt bokslutsarbete
• Support och rådgivning kring systemanvändning och systemutveckling
• Kundkontakt och relationsbyggande

Kompetenser och egenskaper
• Erfarenhet av redovisning från ax till limpa
• Serviceinriktad med god förmåga att prioritera
• Nyfiken och driven med stort intresse för ERP-system
• Erfarenhet från produktbolag, gärna inom e-handel, retail eller FMCG, samt bolag med lagerhållning
• Meriterande: erfarenhet som redovisningskonsult på byrå

Vi erbjuder
• En spännande roll med stor variation
• Möjlighet att utveckla din kompetens inom både ekonomi och system
• Fina lokaler i centrala Stockholm

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6839203-1777369".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hero AB (org.nr 556797-2533), https://career.addereinterim.se
Industrigatan 4A (visa karta)
112 46  STOCKHOLM

Arbetsplats
Addere

Jobbnummer
9671912

Prenumerera på jobb från Hero AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hero AB: