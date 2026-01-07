Redovisningskonsult med systemintresse
Vi söker en redovisningskonsult med starkt systemintresse som vill arbeta i en dynamisk miljö och bidra med både redovisningskompetens och teknisk förståelse. Rollen passar dig som är nyfiken, driven och trivs i gränslandet mellan ekonomi och system.
Om rollen
Som redovisningskonsult hanterar du kundernas redovisning från fakturering till bokslut. Du kommer även att stötta kunder i systemanvändning, vilket gör tjänsten perfekt för dig som gillar att kombinera redovisning med ERP-system och digitala lösningar.
• Löpande redovisning från ax till limpa
• Självständigt bokslutsarbete
• Support och rådgivning kring systemanvändning och systemutveckling
• Kundkontakt och relationsbyggande
Kompetenser och egenskaper
• Erfarenhet av redovisning från ax till limpa
• Serviceinriktad med god förmåga att prioritera
• Nyfiken och driven med stort intresse för ERP-system
• Erfarenhet från produktbolag, gärna inom e-handel, retail eller FMCG, samt bolag med lagerhållning
• Meriterande: erfarenhet som redovisningskonsult på byrå
Vi erbjuder
• En spännande roll med stor variation
• Möjlighet att utveckla din kompetens inom både ekonomi och system
• Fina lokaler i centrala Stockholm
