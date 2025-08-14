Redovisningskonsult i Täby
2025-08-14
Vi söker nu en erfaren redovisningskonsult med minst tre års erfarenhet från redovisningsbyrå. Om du vill arbeta i ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas och ta stort ansvar - då är detta jobb för dig!
Om rollen
Som redovisningskonsult hos oss kommer du att arbeta främst från vårt trevliga kontor i Täby. Tjänsten är heltid. Våra kunder är små ägarledda företag från en mängd olika branscher, vilket gör att ingen dag är den andra lik. Du kommer att hantera allt från löpande bokföring, sköta betalningar, lönehantering, bokslut och rapportering, samt rådgivning kring moms- och skattefrågor. Vi använder huvudsakligen VISMA eEkonomi, Fortnox, VISMA-bokslut och VISMA-skatt.
Vi söker dig som:
Har minst tre års erfarenhet av att arbeta på en redovisningsbyrå. Det är ett skallkrav med just redovisningsbyrå.
Har gedigen kunskap inom bokföring.
Talar och skriver flytande svenska och engelska.
Är initiativrik, ansvarstagande och proaktiv.
Är nyfiken och alltid vill utveckla din kompetens inom exempelvis momsfrågor, skatt eller finansiella tjänster.
Har en positiv attityd och är pedagogisk i din kundkontakt
Vem är du?
Vi tror att du är en person som trivs i ett mindre företag där du får möjlighet att bidra till både din egen och företagets utveckling. Du är noggrann, strukturerad och gillar att ha kundens bästa i fokus. För oss är det också viktigt att du är en lagspelare som tycker om att dela med dig av din kunskap och arbeta tätt tillsammans med kollegor.
Vad vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett litet, sammansvetsat team om fyra personer där vi hjälper varandra och har roligt på jobbet. Vi värdesätter en balans mellan arbete och fritid, och erbjuder därför flexibla arbetstider. Dessutom finns stora möjligheter att växa i din roll och utvecklas tillsammans med oss.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande. Vid frågor, eller ansökan skicka dessa till sanna@redonomen.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Redonomen Redovisning AB
(org.nr 556949-1250) Kontakt
Byråansvarig
Sanna Kihlström sanna@redonomen.se Jobbnummer
9458001