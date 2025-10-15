Redovisningskonsult
Advilia Redovisning AB / Redovisningsekonomjobb / Lund Visa alla redovisningsekonomjobb i Lund
2025-10-15
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Advilia Redovisning AB i Lund
Inledning
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för redovisning, ekonomi och service - och som vill utvecklas vidare tillsammans med oss.
Du har gärna arbetslivserfarenhet från ekonomibranschen och känner dig trygg i hela redovisningsprocessen. Har du dessutom erfarenhet av att arbeta på redovisningsbyrå ser vi det som en stor fördel.
Vi söker en flexibel och noggrann person som trivs i mötet med kund och uppskattar ett omväxlande arbete med både ansvar och utvecklingsmöjligheter.
Om tjänsten
Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå med starkt fokus på våra kunder.
Vårt mål är att ge personlig rådgivning och samtidigt arbeta effektivt med kundernas ekonomistyrning.
Till vårt team söker vi nu en erfaren redovisningskonsult som vill bidra med sin kompetens och sitt engagemang.
I rollen ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Löpande redovisning och enklare löneadministration
Avstämning av balans- och resultaträkningar
Kundmöten med genomgång av resultat och rapporter
Självständigt upprättande av månads- och årsbokslut
Kvalitetssäkring av periodrapporter
Vem är du?
• Relevant utbildning och/eller likvärdig arbetserfarenhet för att kunna stötta våra kunder i alla frågor.
• Minst 1 - 2 års erfarenhet från att arbeta på byrå och är självgående inom redovisning och enkla löner.
• Du har ett genuint intresse för att hjälpa kunder i deras ekonomiska styrning och trivs med att ha många uppdrag och variationen det ger.
• Arbetet förutsätter flytande skriftliga och muntliga kunskaper i svenska.
Din personlighet är lika viktig för oss. Prestigelöshet, lösningsorientering och en vänligt inställd syn på världen är egenskaper vi uppskattar och kan dela med dig.
Vi är en lokal redovisnings-och rådgivningsbyrå i Lund. Vår ambition är att arbeta nära våra kunder och vara en värdeskapande samarbetspartner till dem.
Vill du vara med och förstärka och utveckla vårt företag och våra kunder? Ta chansen och träffa oss och se vad vi kan erbjuda just dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: justyna@adviliaredovisning.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Advilia Redovisning AB
(org.nr 559195-6148) Kontakt
Justyna Ptaszkowska justyna@adviliaredovisning.com 0706491470 Jobbnummer
9557523