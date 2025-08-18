Redovisningsekonom till UMS Skeldar
2025-08-18
Är du en noggrann redovisningsekonom som trivs i en bred roll med stort ansvar? Hos oss blir du en del av ett mindre team där din insats gör verklig skillnad, här får du möjlighet att påverka, utvecklas och vara med där det händer.
OM TJÄNSTEN
UMS Skeldar befinner sig i en stor utvecklingsfas och har under en kort period växt och utvecklats väldigt snabbt och nu finns den unika möjligheten att vara med på deras tillväxtresa. UMS Skeldar arbetar internationellt inom det militära och är ett dotterbolag till SAAB. Företaget arbetar ständigt med att utveckla sina produkter för att stå i linje med framtidens och kundernas behov.
Nu söker vi en redovisningsekonom som kommer att ingå i Skeldars ekonomifunktion som idag består av fyra personer, och i samband med den växande marknaden har företaget nu behov av att utöka gruppen. I den här tjänsten kommer du bland annat att arbeta med löpande redovisning, bokslut och rapportering i nära samarbete med resten av gruppen. För att lyckas i rollen behöver du trivas att arbeta i en föränderlig miljö, våga ta initiativ och vara med på resan där du bidrar till att bygga upp nya strukturer samtidigt som du är prestigelös och hjälper till där det behövs. Detta är inledningsvis ett uppdrag på 6 månader med goda möjligheter till förlängning.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta aktivt med årsbokslut och månadsbokslut, löpande bokföring samt vara behjälplig med revision och interna månadsuppföljningar med chefer. Möjlighet att komma med förbättringsförslag uppmuntras.
• Löpande redovisning och lagerredovisning
• Arbeta aktivt med månadsbokslut och årsbokslut
• Hantera skatter, moms och deklarationer
• Arbeta med rapportering mot SAAB och kontakt med företagets utländska dotterbolag
• Vara delaktig i framtagning av prognoser och budget
VI SÖKER DIG SOM
• Har en kandidatexamen inom ekonomi eller motsvarande
• Har tidigare erfarenhet av en tjänst inom redovisning, revision eller dylikt
• Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam och ödmjuk
• Ansvarstagande, strukturerad och noggrann
• Förändringsbenägen, driven och framåt
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Med en kombination av forskning och utveckling erbjuder UMS Skeldar en avancerad helikopterplattform för försvarsindustrin. De skapar tillsammans en öppen kultur med Kommunikation, Tillit och Engagemang som ledord. Företaget gillar att göra roliga saker tillsammans och vet att teamet är den största tillgången. Här uppmuntras medarbetare att konstant utvecklas och växa till sin fulla potential. Varaktighet, arbetstid, etc.
