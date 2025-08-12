Redovisningsekonom till Solna
2025-08-12
Vi söker en självständig och prestigelös redovisningsekonom som är handlingskraftig och hjälpsam. Du kommer att ansvara för löpande redovisning, bokslut och rapportering.
Vår kund är ett internationellt företag med kontor i Solna. Du kommer att ansvara för rapportering och redovisning mot Finland så kunskap i finska språket är mycket meriterande. Arbetsuppgifter Ditt ansvar som redovisningsekonom spänner från avtalashantering och fakturering till avstämningar, bokslut och rapportering. I arbetsuppgifterna ingår:
Kundavtalshantering
Fakturering
Löpande redovisning
Månadsbokslut, kvartalsbokslut, årsbokslut
I denna tjänst har du löpande kontakt med säljare och kunder utanför Sverige.
I rollen som redovisningsekonom rapporterar du till ekonomichefen och ekonomigruppen består av 10 medarbetare.
Kvalifikationer Ett krav för att axla rollen som redovisningsekonom är att du har minst 3-5 års erfarenhet av ovanstående arbetsuppgifter. Du har god kunskap om ekonomiska flöden och har självständigt arbetat med redovisning från ax till limpa.
Mycket goda kunskaper i Office-paketet (särskilt Excel) är ett krav
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är ett krav
Det är meriterande med ytterligare språkkunskaper, gärna finska
Personliga egenskaper Vi söker en noggrann, analytisk och ansvarsfull person. Du har förmågan att prioritera och strukturera ditt eget arbetssätt. Du är en utpräglad doer som levererar i god tid till deadline och ditt arbete håller alltid högsta kvalitet. Du är en person som både gillar att jobba självständigt och att samarbeta med dina kollegor. Du har en ambition att ständigt lära nytt och utvecklas. Att du har ett genuint intresse och nyfikenhet runt företagets verksamhet och affär är viktigt.
Direktrekrytering med goda anställningsvillkor
Tillsättning: enligt överenskommelse
Omfattning: heltid
Placering: Solna med möjlighet till hybrid
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Linda Gadd på linda.gadd@andaragroup.se
Sista dag att ansöka är 2025-08-17
Detta är ett heltidsjobb.
