Redovisningsekonom till Luotea

Luotea (tidigare Lassila & Tikanoja) är en av Sveriges ledande leverantörer av teknisk drift och förvaltning av fastigheter och installationer. Bolaget ligger i framkant inom energioptimering och helhetslösningar som förlänger fastigheternas livslängd. Luotea Sverige har en årsomsättning om cirka 1,3 mdkr och ingår i den nordiska, börsnoterade koncernen Luotea Oyj med huvudkontor i Helsingfors.
Vi sitter i moderna lokaler i Solna, Västra Skogen - cirka 7 minuter med tunnelbana från Stockholm City.
Vill du arbeta brett med redovisning i en verksamhet som befinner sig i förändring och utveckling? Trivs du i en roll där kvalitet, samarbete och förbättringsarbete står i fokus? Då kan detta vara nästa steg för dig.
Din rollLuotea stärker nu redovisningsteamet med en erfaren och engagerad Redovisningsekonom.
I rollen som Redovisningsekonom arbetar du tillsammans med dina kollegor med den löpande redovisningen för bolagets två svenska bolag. Du säkerställer korrekt finansiell rapportering i enlighet med gällande regelverk samt interna riktlinjer och arbetar självständigt med bokslut, periodiseringar och kontoavstämningar.
Du har en central roll i kontakten med externa parter såsom revisorer, myndigheter och bank samt i rapporteringen till koncern. Rollen innebär även ett nära samarbete med controlling och övriga delar av organisationen.
Tjänsten ingår i en grupp om nio personer, rapporterar till Redovisningschefen och är placerad på huvudkontoret i Solna.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning enligt gällande regelverk och interna riktlinjer.
Månads-, kvartals- och årsbokslut samt periodiseringar.
Kontoavstämningar och kvalitetssäkring av balans- och resultatposter.
Moms- och skattedeklarationer.
Finansiell rapportering till koncern och externa intressenter.
Samarbete med controlling, revisorer och övriga funktioner.
Bidra till utveckling och effektivisering av processer och systemstöd.
Vi söker dig som är strukturerad, kvalitetsmedveten och självgående, med ett genuint intresse för redovisning. Du trivs i en entreprenöriell miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och där samarbete är avgörande för framgång.
Du har förmåga att se helheten, är nyfiken och bidrar gärna till förbättringar av arbetssätt och processer. Med ditt lugn och din professionalism skapar du förtroende i kontakten med såväl interna som externa parter.
KvalifikationerDu har en akademisk examen inom ekonomi eller redovisning och minst fem års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna från större bolag eller koncernmiljö. Du är van att arbeta självständigt med bokslut och årsredovisning samt har mycket goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av redovisning enligt K3 är ett krav, liksom mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift.
Har du dessutom erfarenhet av arbete i IFS eller analysverktyg som PowerBI, IFRS, koncernredovisning ser vi det som meriterande.
Vårt erbjudandeHos Luotea möts du av det lilla företagets familjära kultur i kombination med det stora bolagets resurser och utvecklingsmöjligheter. Vi har en rak och öppen dialog, är nyfikna på varandra, stöttar varandra i vardagen och arbetar gemensamt för att leverera hög kvalitet till våra kunder.
AnsökanTycker du att detta låter intressant är du välkommen att skicka in din ansökan i form av CV och personligt brev via HRMs hemsida. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
I denna rekrytering samarbetar vi med HRM Affärsutveckling AB. För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta HRM:s ansvariga rekryteringskonsult Albert L. Barnéus på e-post albert.lundgren.barneus@hrmab.se
, telefon +46 70 236 36 99.
