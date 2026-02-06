Redovisningsekonom till Logic IT
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-02-06
Är du en analytisk, serviceinriktad och lösningsorienterad ekonom som trivs i en social miljö med högt i tak? Vill du axla rollen som redovisningsansvarig på ett entreprenöriellt bolag där samarbetet står i centrum - då ska du söka denna tjänst!
OM TJÄNSTEN
Som Redovisningsekonom hos Logic IT kliver du in i en central roll med stort ansvar. Du blir hjärtat i ekonomifunktionen och ansvarar för att den löpande redovisningen, momsrapporteringen och månadsboksluten håller högsta kvalitet. Här handlar det inte bara om att pricka av listor - vi söker dig som vill förstå varför siffrorna ser ut som de gör och som har ett genuint intresse för hur ekonomisystem och processer hänger ihop.
Du kommer att jobba i ett tätt sammansvetsat team tillsammans med en ekonomiassistent. Ni stöttar och backar varandra i vardagen, där din roll syftar till att ansvara för redovisningen. Din närmsta rapporterande chef är VD.
Logic IT är ett försäljningsbolag där energin är hög. Kontoret präglas av en social och lättsam arbetsmiljö, härliga kollegor och korta beslutsvägar. De sitter i ljusa lokaler mellan Sickla och Nacka, där vi ser att du är en person som värdesätter att vara inne på kontoret och delta till en positiv arbetskultur.
Du erbjuds en utvecklande och ansvarstagande roll!
Dina arbetsuppgifter
I denna roll får du ett brett ansvar för att säkerställa att redovisningen följer gällande lagar och interna riktlinjer. Du kommer att arbeta med att förbättra och effektivisera rutiner och systemstöd, samt att arbetsleda och fördela uppgifter inom ekonomiteamet för att bidra till struktur, kvalitet och utveckling i verksamheten. Dina primära arbetsuppgifter kommer att vara
• Löpande bokföring och avstämning av konton
• Moms-, skatte- och avgiftsredovisning
• Månads- och kvartalsbokslut
• Upprättande av ekonomiska rapporter och underlag
• Stöd till chefer och verksamhet i ekonomiska frågor
• Kontakt med revisorer, myndigheter och externa parter
• Arbetsleda och fördela arbetsuppgifter till ekonomiassistent
VI SÖKER DIG SOM
• Har en examen inom ekonomi från universitet eller högskola eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Mycket goda kunskaper inom löpande redovisning och bokslutsprocessen
• God kunskap om momsrapportering och deklarationer
• Erfarenhet från redovisningsbyrå eller som redovisningsansvarig på mindre bolag
• God system- och datavana, specifikt Fortnox och Excel
• Förmåga att förstå avskrivningar inventarier
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av årsbokslut
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
