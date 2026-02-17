Redovisningsekonom till Hatstore
2026-02-17
Vi är ett modernt och nytänkande företag, som sedan starten 2012 gjort en resa i snabb takt. Idag är Hatstore norra Europas största e-handlare inom kepsar och huvudbonader. Med försäljning till 55 marknader och över 20 000 olika modeller på lager, har vi ett utbud för alla som söker kepsar, mössor och hattar. Hos oss kan man även designa sin egen keps, mössa, eller hatt, som sedan förädlas och packas i vår anläggning i Kalmar.
Om rollen På Hatstores ekonomiavdelning arbetar vi med hela redovisningskedjan.
Som redovisningsekonom hos oss arbetar du med varierande arbetsuppgifter inom ekonomi och redovisning, bland annat:
• Kundreskontra både B2C och B2B
• Leverantörsreskontra och leverantörsutbetalningar
• Lagerredovisning
• Valutahantering
• Momsredovisning, skatt och tullfrågor
• Deklarationer och extern rapportering
• Månadsbokslut och budgetuppföljning
• Årsbokslut och delaktighet vid revision
Vi är ett engagerat team som gillar struktur, kvalitet och effektiva arbetssätt, men som också tycker att det ska vara kul att gå till jobbet! Inom teamet har vi delvis uppdelade ansvarsområden, men samarbetar tätt och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Hos oss är det självklart att dela kunskap, bolla frågor och lösa problem tillsammans.
Eftersom lagstiftning och regelverk är vår grund lägger vi stor vikt vid att hålla oss uppdaterade och vi satsar därför aktivt på kompetensutveckling.
Vi gillar även att ligga i framkant när det gäller system, processer och smartare sätt att arbeta. Hela teamet är delaktiga i effektiviseringsprojekt inom våra arbetsområden och vi ser det som en motiverande del i arbetet för att vara anpassande för Hatstores fortsatta tillväxtresa.
Vem vi söker
Vi tror att du är en person som:
• Är en problemlösare och motiveras av att ta dig an och lösa utmaningar
• Är driven, orädd och självsäker i din yrkesroll
• Är lugn, trygg och prestigelös - du vet vad du kan, men är inte rädd för att fråga
• Har god teoretisk förståelse för redovisning och ekonomi
• Trivs i en miljö där ansvar kombineras med teamwork och där man hjälps åt för att nå bästa resultat Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
• Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning
• Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
• Grundläggande förståelse för redovisningens teori och regelverk
• Förmåga att arbeta strukturerat och ta ansvar för dina uppgifter
Meriterande
Det är ett extra plus om du även har:
• Erfarenhet av arbete som redovisningsekonom eller liknande roll
• Erfarenhet av affärssystemet Microsoft Dynamics 365 Business Central
• Erfarenhet av projektledning eller deltagande i förbättrings- och utvecklingsprojekt
Vi erbjuder
• En heltidstjänst med tillsvidareanställning
• Ett kompetent och engagerat team med stark teamkänsla
• Möjlighet att arbeta brett med redovisning och utvecklas i din roll
• En arbetsplats utöver det vanliga i Hatstores nybyggda lokal
Låter det här som något för dig? Då ser vi fram emot att höra från dig och berätta mer om Hatstore och rollen som redovisningsekonom hos oss.
Startdatum
Vi ser helst att rollen tillsätts under våren 2026. Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-03-08.
Intervjuer kan komma att påbörjas löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan om du är intresserad!
