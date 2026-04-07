Redovisningsekonom till Guldheden!
2026-04-07
Vi söker nu efter en trygg och självgående redovisningsekonom till en organisation inom skolverksamhet. I rollen blir du en central del av ekonomifunktionen och spelar en avgörande roll i att upprätthålla struktur, kontinuitet och hög kvalitet i den finansiella rapporteringen. Du kommer självständigt att hantera allt från daglig bokföring till bokslutsarbete och budgetuppföljning, i nära samarbete med ekonomichefen. Tjänsten är tidsbegränsad på 4-6 månader med goda chanser till förlängning. Läs mer om tjänsten och ansök nedan!
Som ekonom hos vår kund har du en bred och betydande roll med fokus på att säkerställa en effektiv och strukturerad ekonomihantering. Arbetet innebär ett nära samarbete med ekonomichefen där du agerar stöd i kvalificerade ekonomifrågor samtidigt som du har ett helhetsansvar för det dagliga flödet i ekonomisystemet. Här värdesätts proaktivitet och du förväntas driva utveckling av interna rutiner och processer för att skapa en smidig och professionell ekonomifunktion.
Du erbjuds
En möjlighet att spela en avgörande roll i att upprätthålla och utveckla ekonomifunktionen under en viktig övergångsperiod. Du blir en nyckelperson som säkerställer kontinuitet och effektivitet.
En anställning på 4-6 månader med goda chanser till förlänging.
En arbetsplats där du blir en lagspelare i teamet på ekonomiavdelningen.Dina arbetsuppgifter
Löpande redovisning
Ekonomisk uppföljning och analys
Upprättande av månads-, delårs- och årsbokslut
Ekonomiska kalkyler
Budget- och prognosarbete samt uppföljning
Utveckling och implementering av effektiva redovisningsrutiner
Betalningshantering
Vi söker dig som
Har relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Behärskar svenska och engelska flytande i tal och skrift då det används i det dagliga arbetet
Har erfarenhet av arbete inom redovisning
Har förmåga att upprätta månads-, delårs- och årsbokslut
Har kunskap om ekonomiska kalkyler
Har erfarenhet av budget- och prognosarbete samt uppföljning med verksamhetsansvariga
Har erfarenhet av betalningshantering
Har goda kunskaper inom office-paketet
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Pyramid
Har en bakgrund av arbete inom skolverksamhet
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "71JD2Y". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Solnavägen 3H (visa karta
)
113 63 STOCKHOLM Jobbnummer
9839121