Redovisningsekonom till Bellboy
Var med och bygg en effektiv och modern ekonomifunktion
Placering: Helsingborg, med möjlighet till visst arbete hemifrån Omfattning: Heltid, tillsvidare Start: 1 september 2026
Om Bellboy
Bellboy är en ny hotellgrupp med en tydlig vision: att bevara och utveckla Sveriges privatägda hotell.
Vi förvärvar hotell över hela Sverige och bygger en gemenskap där varje hotell behåller sin unika identitet, samtidigt som hotellen får stöd av gemensamma resurser, kunskap och struktur.
Vi är i början av en stark tillväxtresa med målet att växa till 40-50 hotell under de kommande åren.
Läs gärna mer om Bellboy på: https://bellboyhotels.com/
Om rollen
Vi söker en redovisningsekonom som vill vara med från början, och bidra till att bygga en effektiv, modern och verksamhetsnära ekonomifunktion.
Du arbetar operativt med redovisning och ansvarar för ett antal hotell, samtidigt som du är med och skapar struktur och arbetssätt i en växande organisation.
Vi vill arbeta modernt och smart, där digitala verktyg, automatisering och AI ses som naturliga hjälpmedel för att effektivisera arbetet, höja kvaliteten och frigöra tid till analys och verksamhetsstöd.
Fokus ligger på kvalitet, struktur och att leverera rätt underlag i rätt tid.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning och avstämningar
Leverantörsreskontra
Kundreskontra i viss omfattning
Periodiseringar och månadsbokslut
Moms, skatter och rapportering enligt gällande regelverk
Uppföljning av intäkter, kostnader och nyckeltal
Stöd i budget- och prognosarbete
Stöd till hotellchefer och avdelningsansvariga i ekonomiska frågor
Utveckling av rutiner, processer och arbetssätt
Säkerställa att rapportering och månadsleveranser sker korrekt och i tid
Hantering av ekonomimail
Samarbete med kollegor inom ekonomifunktionen
Vem vi söker
Vi söker dig som har en stabil grund i redovisning och som trivs i en roll där det är viktigt att få saker gjorda.
Du är en person som:
Är en tydlig genomförare
Levererar med kvalitet och håller deadlines
Tar fullt ägandeskap för dina arbetsuppgifter
Är noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Är prestigelös och trivs i att arbeta i team
Bidrar till att skapa struktur och ordning
Har ett positivt och nyfiket förhållningssätt till digitala verktyg, automatisering och AI
Har erfarenhet av budget- och prognosarbete
Bidrar till en positiv arbetsmiljö, engagemang och ett lösningsorienterat arbetssätt där du driver arbetet framåt
Vi ser gärna att du har
Flerårig erfarenhet av löpande redovisning och bokslut
God förståelse för redovisning och regelverk
Erfarenhet från hotell- eller restaurangverksamhet är meriterande
Erfarenhet av Fortnox och/eller Oxceed är meriterande
Grundläggande kunskap inom HR, exempelvis löner eller personaladministration, är ett plus
Vad Bellboy erbjuder
Hos Bellboy får du möjlighet att:
Vara med och bygga en effektiv ekonomifunktion från grunden
Arbeta i en växande hotellgrupp i en dynamisk miljö
Ha en bred och ansvarstagande roll nära verksamheten
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med inledande 6 månader provanställning, heltid med start 1 september 2026.
Rollen utgår från vårt kontor i Helsingborg, med möjlighet till visst arbete hemifrån.
Frågor och ansökan skickas till: Cathrine Ahl Johansson, Finance Manager cathrine@roomrepublic.se
Urval och intervjuer sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stadshotellet i Hässleholm AB
(org.nr 556278-9221), https://roomrepublic.teamtailor.com
V Hotel (visa karta
)
252 20 HELSINGBORG Arbetsplats
Room Republic Kontakt
Cathrine Ahl Johansson cathrine@roomrepublic.se
