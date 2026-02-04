Redovisningsekonom till Areal
2026-02-04
Vill du arbeta i en bransch med hjärta för landsbygden, människorna och ekonomin? Hos Areal får du en nyckelroll i ett erfaret team som arbetar nära Sveriges landsbygdsföretagare. Nu söker vi en redovisningsekonom som vill bidra med både struktur, utveckling och som trivs i ett arbete där relationer, ansvar och helhetstänk står i fokus.Publiceringsdatum2026-02-04Om tjänsten
Som redovisningsekonom på Areal ansvarar du för att säkerställa korrekt och aktuell ekonomisk information, vilket är avgörande för våra kunders och vår egen verksamhetsstyrning. Du kommer att arbeta brett med:
Löpande bokföring, kontoavstämningar, periodiseringar
Månads-, kvartals och årsbokslut
Årsredovisningar och inkomstdeklarationer
Moms- och skattedeklarationer
Kontakt med revisorer, myndigheter och interna intressenter
Utveckling av effektiva ekonomiska rutiner och processer
Du kommer att arbeta i framförallt Fortnox och Capego samt i Excel plus några ytterligare standardprogram för både lön och löpande redovisning. Vi är mån om att erbjuda våra anställda ett hållbart arbetsliv där både familj, fritid och arbete får plats på ett naturligt sätt. Du kommer därför att ha stor frihet att själv planera ditt arbete, givetvis med stöd från ett jordnära och kunnigt team. Vi är ett litet team med gedigen kompetens och vi delar gärna med oss av vår kunskap till dig, dessutom så har vi roligt på jobbet!
Villkor och förmåner:
Fast månadslön enligt Unionens kollektivavtal
Flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, pensionsavsättning
Tjänsteresor förekommer, körkort och egen bil krävs (reseersättning utgår)
Vem söker vi?
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi (YH eller högskola/universitet)
Minst 2-3 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Goda kunskaper i K1/K2/K3, Fortnox och Excel samt med fördel erfarenhet av Capego.
God förmåga i att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och självgående. Du har ett analytiskt tänkande och ett öga för både detaljer och helhet. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och har en ödmjuk men tydlig framtoning. Att skapa förtroende och bygga goda kundrelationer faller dig naturligt, även när det kräver skärpa och tydlighet.
Har du erfarenhet från redovisningsbyrå eller kunskap om jord- och skogsbruk? Det är meriterande, men allra viktigast är att du har ett genuint intresse för branschen och människorna vi arbetar med.
Om Areal
Areal är ett rådgivnings- och fastighetsförmedlingsföretag specialiserat på jord- och skogsbruk. Med kontor över hela landet och djup lokal förankring hjälper vi våra kunder med fastighetsvärdering, skogsplanering, ekonomisk rådgivning och mycket mer. På kontoret i Robertsfors arbetar vi nära våra kunder och kombinerar affärsmässighet med personligt engagemang. Här hittar du skogsekonomer, lantbruksekonomer och snart, förhoppningsvis vår nästa redovisningsekonom.
Vad händer efter att du sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar vi med OnePartnerGroup. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Andreas Lindqvist.Vi går igenom ansökningar löpande och återkopplar så snart vi kan. Urval och intervjuer sker under våren/sommaren, med målsättning om en anställningsstart senast tidig höst. I rekryteringsprocessen kommer du få träffa både närmaste chef och kollegor för att få en tydlig bild av rollen och teamet.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Vill du bli en del av vårt team i Robertsfors och samtidigt bidra till en hållbar framtid för Sveriges landsbygd genom struktur, samarbete och ekonomisk trygghet? Då är du varmt välkommen att söka rollen som redovisningsekonom hos oss på Areal i Robertsfors. Så ansöker du
