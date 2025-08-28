Redovisningsekonom sökes i Falun!
2025-08-28
Har du några års arbetslivserfarenhet inom ekonomi och känner dig redo att ta dig an ett nytt spännande uppdrag? Läs vidare för att ta reda på mer! Publiceringsdatum2025-08-28Om tjänsten
Perido söker nu en redovisningsekonom för ett konsultuppdrag hos vår kund, ett läroverk med verksamhet i Falun. Här blir du en del av en stimulerande miljö där utbildning, forskning och administration samspelar. Arbetet sker på plats i läroverkets lokaler i Falun och är på halvtid (20/h vecka).Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom kommer du att arbeta nära både ekonomifunktion och andra delar av organisationen. Uppdraget omfattar löpande redovisning, ekonomisk analys och bokslutsarbete. Arbetet sker huvudsakligen i ekonomisystemet Unit4 (Agresso) samt i MS Office.
Som redovisningsekonom hanterar du verksamhetens ekonomi och bidrar till både dagliga rutiner och större återkommande processer. Uppgifterna kan variera över tid och arbetstoppar förekommer i samband med bokslut och årsbokslut.
I denna tjänst kan följande arbetsuppgifter förekomma:
Arbete med redovisning och bokföring (ex. kundreskontra, leverantörsreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar)
Arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller
Anläggningsredovisning och hantering av utbetalningar
Delta i arbete med bokslut och årsbokslut
Budgetarbete och budgetuppföljning
Ta fram rapporter och analyser kopplade till resultat och bokslut
Arbete i ekonomisystem (exempelvis Unit4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
Dina egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete som redovisningsekonom och känner dig trygg i rollen. Du är strukturerad, noggrann och analytisk, och du har en god kommunikativ förmåga vilket gör att du kan förmedla information på ett tydligt sätt. Som person är du engagerad, driven och vill bidra till en arbetsplats där människor trivs och utvecklas.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!
Kvalifikationer:
Gymnasium eller likvärdig utbildning inom aktuellt område
Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet som redovisningsekonom
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
Kunskaper i förekommande bokföringssystem (exempelvis Unit 4 ERP, Raindance, Visma m.fl.)
Kunna kommunicera obehindrat på svenska såväl i tal som i skriftTjänstens omfattning och tillträde
Halvtid, 20/h vecka, konsultuppdrag i 6 månader med chans till förlängning. Start vecka 39.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Klicka på knappen ansök i annonsen för aktuell tjänst och fyll i dina uppgifter samt bifoga CV. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35409 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen.
Om Perido
Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Vi har vuxit stadigt sedan starten 2003 och har över 1500 medarbetare över hela landet, varav ett femtiotal arbetar på våra kontor i Stockholm och Göteborg. Som konsult hos oss blir du en viktig del av vår organisation och du växer tillsammans med oss genom att förstärka med din kompetens ute i våra kunders organisationer. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35409". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/ Jobbnummer
9480051