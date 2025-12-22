Redovisningsekonom med intresse för system
Trosa kommun / Redovisningsekonomjobb / Trosa Visa alla redovisningsekonomjobb i Trosa
2025-12-22
, Gnesta
, Nynäshamn
, Nykvarn
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trosa kommun i Trosa
, Södertälje
eller i hela Sverige
I Trosa kommun är medborgarna vårt största fokus och våra verksamheter utgår från medborgarnas behov i livets olika skeden. Vi är stolta över att som kommun ha Sveriges mest engagerade medarbetare. Det är både inspirerande och spännande att arbeta i en liten tillväxtkommun med stora ambitioner. Vår litenhet gör att du involveras i många olika frågor, du har nära till kollegor och verksamhet.
Ekonomienheten är organiserad centralt och stöttar kommunens samtliga verksamheter och kommunens bolag. Du sitter tillsammans med oss kollegor i centrala Trosa nära många av våra andra centrala funktioner. Du blir en del av ett team på tio medarbetare med tätt samarbete och stort förtroende för varandras kompetenser. I teamet arbetar en controllergrupp och en redovisningsgrupp tillsammans med ekonomichef. Hos oss får du stora möjligheter att utvecklas och ta ansvar, med en chef som stöttar dig i din utveckling.
VAD INNEBÄR DITT UPPDRAG?
Du är redovisningsekonom men arbetar del av din tjänst med att förvalta och vara med och utveckla vårt arbete i ekonomisystemet Raindance.
Ekonomienheten arbetar gemensamt med planering för kommunens och bolagens redovisnings- och bokslutsarbete. Du kommer få varierande arbetsuppgifter där du växlar mellan helhet och detaljer. En viktig arbetsuppgift är att följa utvecklingen inom redovisningsområdet för att säkerställa att övergripande regler och riktlinjer följs. Du arbetar nära våra verksamheter och stöttar i redovisningsfrågor och gör redovisning förståeligt för icke-ekonomer.
Systemförvaltning innebär bland annat uppläggning av nya koddelar, behörigheter, integrationer, supportärenden, kontakt med leverantören, uppgraderingar och utveckling. Som stöd finns kollegor på ekonomienheten som har liknande ansvar för olika moduler i Raindance. Tillsammans håller ni i utbildningar för användarna ute i verksamheterna.
I dina arbetsuppgifter ingår att förbättra ekonomiprocesserna med hjälp av ekonomisystemet. Du ansvarar för att systemrutinerna är dokumenterade och uppdaterade.
Du är också delaktig i arbetet med intern kontroll och vid behov behjälplig med andra på enheten förekommande arbetsuppgifter.
VEM SÖKER VI?
Du har:
• en akademisk examen inom ekonomi, eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• erfarenhet av att arbeta som redovisningsekonom
• erfarenhet av och goda kunskaper i ekonomisystem
Meriterande är:
• erfarenhet av kommunal eller offentlig sektor
• erfarenhet av Raindance
• erfarenhet av systemförvaltning
Du älskar siffror och du har god förmåga att skapa förståelse för ekonomiska samband med hjälp av en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi värdesätter dina personliga egenskaper högt.
Det är av vikt att du förstår dig på system och processer för att kunna utveckla våra arbetssätt och system på bästa sätt. Som person är du initiativrik, självständig och engagerad. Du har en förmåga att identifiera och lösa problem på ett strukturerat sätt. Du trivs med att vara en länk mellan teknik, ekonomi och verksamhet.
Genom din noggrannhet och ditt varma bemötande skapar du tillit och förtroende. Du levererar god kvalité inom utsatta ramar och strukturerar din tid och ditt arbete på ett hållbart sätt. Du har förmågan att anpassa din planering om förutsättningarna ändras.
VAD ERBJUDER VI?
• Ett ekonomiteam med hög kompetens och arbetsglädje
• En organisation som uppmuntrar nya lösningar och samarbete både inom och mellan verksamheter
• Friskvårdsbidrag och ett stort utbud av aktiviteter via SuntLiv
• Semesterväxling
• Flextid
INFORMATION OM ANSTÄLLNINGEN
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kalla till intervju redan innan sista ansökningsdatum gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan till Trosa kommun! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trosa kommun
(org.nr 212000-2957), https://www.trosa.se/ Kontakt
Ekonomichef
Björn Alm bjorn.alm@trosa.se Jobbnummer
9659703