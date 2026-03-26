Redovisningsekonom med HR-kunskaper 100 %
Efter 24 år går Monica i pension och Sofia tar över som ekonomichef. Därför söker vi nu dig som kan ersätta Sofia!
Du ska självständigt kunna sköta löpande redovisning, inklusive avstämningar och moms- och arbetsgivardeklarationer. I arbetet ingår också fakturering och hantering av leverantörsreskontra samt bokföring och avstämning av dagskassor från värdshuset. Du kommer att vara delaktig i bokslutsarbetet.
Du har ansvar för HR-frågor och fungerar som stöd till chefer i personalrelaterade ärenden. I rollen ingår framtagande och uppdatering av personalhandbok, policys och rutiner. Du bidrar även i rekryteringsprocesser och säkerställer att vi följer gällande lagstiftning och kollektivavtal. Löneadministrationen hanteras av administratör, men du är ett stöd i lönerelaterade frågor och ansvarar för övergripande rutiner.
I Wången AB sköter vi också redovisning för Stiftelsen Wången och Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Information och stöd till budgetansvariga både inom Wången och HNS är en del av uppgiften.
Under våren byter vi ekonomisystem till VismaNet och samtidigt övergår vi till Winvoice för leverantörsfakturahantering.
Vem är du?
Vi vill att du har relevant utbildning och erfarenhet för att snabbt komma in i arbetsuppgifterna. Du är noggrann, strukturerad, ansvarstagande och analytisk. Du behöver också tycka om att ha kontakter med budgetansvariga, kunder och leverantörer.
Du måste även vara beredd att delta i andra uppgifter på ett litet kontor.
Meriterande
Det är ett plus om du har erfarenhet av Visma Net och Winvoice.
• Anställningsform - tillsvidare.
• Tjänstens omfattning: 100 %
• Vi tillämpar provanställning sex månader.
• Vi har kollektivavtal
• Arbetsplats: Wången, Alsen
• Tillträde under augusti.
Din ansökan vill vi ha senast den 30 april till ledigatjanster@wangen.se
.
Vid frågor kontakta nuvarande redovisningsekonom, Sofia Larsson 0640-174 32, sofia.larsson@wangen.se
.
Urval och intervjuer sker fortlöpande.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla eventuella erbjudanden från annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: ledigatjanster@wangen.se
Detta är ett heltidsjobb.
