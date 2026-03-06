Redovisningsekonom (interim)
Staff Matcher AB / Redovisningsekonomjobb / Huddinge Visa alla redovisningsekonomjobb i Huddinge
2026-03-06
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Staff Matcher AB i Huddinge
Redovisningsekonom - konsultuppdrag (mars-augusti)
Vi söker nu en redovisningsekonom till ett konsultuppdrag med start i mars och som pågår till augusti.
I rollen arbetar du operativt med ekonomiadministration och ansvarar för fakturering samt kund- och leverantörsreskontra. Arbetet innefattar även avstämningar och uppföljning av ekonomiska flöden.
Arbetsuppgifter kan bland annat inkludera:
• Fakturering
• Kundreskontra och uppföljning av kundfordringar
• Leverantörsreskontra
• Avstämningar av konton
• Kontakt med interna och externa parter i ekonomifrågorPubliceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
• Utbildning inom ekonomi
• Minst 2 års erfarenhet av redovisning
• Erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra
• God systemvana och goda kunskaper i Excel
• Goda kunskaper i svenska och engelska
Period: mars - augusti
Omfattning: heltid
Skicka ditt CV till cv@staffmatcher.se
Märk ansökan "Redovisningsekonom". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
E-post: cv@staffmatcher.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Staff Matcher AB
(org.nr 559011-3550)
Storskiftesvägen 81 (visa karta
)
141 39 HUDDINGE Jobbnummer
9783180