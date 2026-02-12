Redovisningsekonom för ett starkare försvar
2026-02-12
Är du en redovisningsekonom med erfarenhet av kvalificerat arbete? Hos oss får du möjlighet att använda och utveckla din kompetens där den verkligen gör skillnad för totalförsvaret. Om du vill vara en del av en myndighet som bidrar till att göra Sverige och världen säkrare, så kan du vara den vi letar efter.Publiceringsdatum2026-02-12Om tjänsten
Du kommer att arbeta med myndighetens finansiella redovisning på en övergripande nivå, inom sektionen redovisning och kundreskontra på FMV:s redovisningsenhet. Tillsammans med dina kollegor ansvarar ni för löpande redovisning, bokslut och avstämningar. Försvarsområdet är i tillväxt och redovisningsarbetet präglas av utveckling och variation. Du får arbeta brett med att tillämpa det statliga ekonomiadministrativa regelverket och möta situationer som inte alltid förekommer i traditionell statlig redovisning, vilket ställer krav på analys och nytänkande.
I rollen arbetar du för att säkerställa god intern styrning och kontroll inom redovisningsområdet samt efterlevnad av det ekonomiadministrativa regelverket. Du kommer att arbeta med kvalificerade redovisningsuppgifter och delta i arbetet med de finansiella delarna i årsredovisningen. I rollen stödjer du verksamheten i redovisningsfrågor och bidrar aktivt till utvecklingen av vår externa redovisning.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har en akademisk examen inom företagsekonomi eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdigt. Du har några års aktuell erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, inklusive löpande bokföring, bokslut och avstämningar. Du är van vid att arbeta i ekonomi- och affärssystem och har goda kunskaper i MS Office. Kommunikation på både svenska och engelska, i tal och skrift, fungerar obehindrat.
Det är meriterande om du har några års relevant erfarenhet av att applicera det statliga ekonomiadministrativa regelverket i ditt arbete och det är en fördel om du har erfarenhet av redovisningsarbete på en statlig myndighet. Erfarenhet av att applicera gällande skatteregler är även det meriterande.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är kvalitetsmedveten i ditt arbete. Du trivs med att samarbeta med andra människor och arbetar strukturerat. I ditt arbete är du självgående och tar ansvar för din uppgift.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på lednings- och ekonomistaben som stödjer verksamheten genom att samordna strategiska frågor och säkerställa en effektiv ekonomihantering.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2026-03-05.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Lena Sköld Gunnarsson, OFR/O Lars Mörrby och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Hanna Skeppstedt via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Lina Sylvén på lina.sylven@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
