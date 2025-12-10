Redovisningsekonom
2025-12-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
Visa alla jobb hos Kondektor AB i Helsingborg
Det finns mer än skor att fylla.
Är du vår nya redovisningsekonom?
Kondektor
Kondektor är en ledande aktör i västra Skåne, specialiserad på försäljning av Heavy Workwear. Vi förser företag med hållbara arbetskläder, personlig skyddsutrustning, stilrena profilkläder och innovativ produktmedia som stärker deras varumärke.
Våra fyra butiker, belägna i Ängelholm, Helsingborg, Lund och Malmö, är något vi är särskilt stolta över och är enligt oss branschens fräschaste butiker. Med ett stort utbud och välfyllda hyllor skapar vi förutsättningar för snabba leveranser. Det finns även en modern e-handel med hela Sverige som marknad.
Kondektor söker nu en redovisningsekonom på 12 månaders vikariat med möjlighet till förlängning, stationering i Helsingborgs butiken
Kondektor är ett snabbfotat företag med god tillväxt och lönsamhet med en omsättning på över 100Mkr. Den framtida tillväxtplanen är ambitiös. Vi är i nuläget mer än 30 fantastiska medarbetare. Bolagens goda och långa kund- och leverantörsrelationer utgör basen för den fortsatta utvecklings- och tillväxtresan.
Företagskulturen präglas av att vi tycker att det är kul att skapa långsiktigt hållbara affärer som ger nöjda kunder och vi gör det med glimten i ögat och med ett leende på läpparna. Vi ser alltid till kundens behov, är lyhörda och hittar lösningar som håller i längden. Vi ger service i världsklass med en innovativ ådra. För oss är allt möjligt. Du kommer att arbeta med kollegor som är genuina, har kul på jobbet och brinner för det de gör.
För att kunna fortsätta vår tillväxt söker vi nu en redovisningsekonom på 12 månaders vikariat på heltidstjänst av yrkeskläder, skyddsskor, personligt skydd, handskar samt textil profil.
Du kommer att arbeta med; löpande arbetsuppgifter såsom fakturering, reskontra, bokföring, rapportering av skatter och avgifter, kontoavstämningar, månadsavstämningar samt övriga administrativa uppgifter.
Vi söker dig som har; en eftergymnasial utbildning inom redovisning med goda kunskaper och en god datorkunskap. Tidigare erfarenhet från affärssystemet Microsoft BC (Dynamics 365 Business Central) är meriterande. Där andra ser problem ser du lösningar och du har en god kommunikationsförmåga både externt och internt. Tidigare erfarenhet från liknande arbete är meriterande.
Vi har gjort stora framsteg, men vi är långt ifrån klara. Vår historia är bara början - häng med på resan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: urban.fellert@kondektor.se
Detta är ett heltidsjobb.
https://www.kondektor.se/
