2025-09-11
Vi tror inte att det är i stålet eller i röret som vår framgång sitter. Det är i människan - som vänder och vrider på ett problem, som lyssnar och som förstår, som är trevlig att möta och enkel att tycka om. På Heléns bygger vi starka team och en positiv företagskultur, där våra medarbetare ges spelutrymme att forma sin egen karriär. Som Skandinaviens ledande leverantör av industriella stålrörslösningar kan vi erbjuda varierande arbetsuppgifter, en hel del personligt ansvar och internationella karriärmöjligheter, vilket skapar förutsättningar för utveckling och framgång - för både dig och Heléns.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Vi söker en driven och nyfiken Redovisningsekonom till vårt moderna och fräscha kontor i Halmstad.
Här blir du en del av ett kompetent och engagerat team som kombinerar professionalism med humor och värme. Tillsammans arbetar vi för att skapa både kvalitet i våra leveranser och en god arbetsmiljö.
Heléns är ett välfungerande bolag som snart varit verksamma i 100 år och vi vilar på värdegrunden kunskap, nyfikenhet och engagemang. Ditt huvudsakliga ansvar är säkerställa korrekt redovisning, upprätta bokslut och årsredovisningar. Du blir en viktig del av teamet där vi stöttar varandra och tillsammans skapar hög kvalitet i vårt arbete.Arbetsuppgifter
Som Redovisningsekonom hos oss kommer du bland annat att:
- Arbeta med löpande redovisning och bokslut.
- Hantera moms- och skattedeklarationer.
- Säkerställa korrekta periodiseringar, avskrivningar och reserveringar.
- Delta i koncernrapportering.
- Upprätta årsredovisningar enligt gällande lagar och regelverk.
- Dialog med revisorer och förbereda underlag inför revision.
- Delta i projekt och aktivt bidra till förbättringar av processer, rutiner och systemstöd.
- Samarbeta nära övriga teamet och flexibel med att arbeta med både enklare och mer kvalificerade arbetsuppgifter efter behov.Kvalifikationer
Vi tror att du är en person som vill växa tillsammans med oss och bidra till vår starka teamkänsla. För rollen ser vi gärna att du har:
- Utbildning som civilekonom eller motsvarande.
- Flera års erfarenhet från redovisning, gärna från byrå.
- Dokumenterad erfarenhet av att självständigt göra årsredovisningar.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
- Meriterande om du har erfarenhet av SAP.
- Ett prestigelöst och samarbetsvilligt förhållningssätt - du uppskattar att arbeta i team där vi stöttar varandra.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du mer än bara ett arbete - du blir en del av ett härligt gäng där vi kombinerar yrkesstolthet med arbetsglädje. Vi sitter i moderna, fräscha lokaler och värnar om en kultur där vi hjälps åt, skrattar tillsammans och skapar synergier som gör att både vi och verksamheten utvecklas.
Vårt kontor ligger väster om centrala Halmstad, i anslutning till vårt lager och produktion. Vi har en engagerande kultur där din kunskap och nyfikenhet kommer till användning varje dag. Våra trevliga och ambitiösa medarbetare visar omtanke, är engagerade och inkluderande. Vi hoppas få välkomna dig in i vår värme. Så ansöker du
Har vi fångat ditt intresse? Varmt välkommen med din ansökan till oss. Urvalet sker löpande och sista ansökningsdag är 24 september.
Om du har några frågor angående rollen är du varmt välkommen att kontakta Heléns Regionala HR Manager, Sofia Göransson, via e-mail: sofia.goransson@helens.se
Heléns lagerför, bearbetar och levererar Skandinaviens bredaste sortiment av stålrör, stång och profiler till industrin. Med gedigen kunskap som vilar på dryga 90 års erfarenhet av branschen och i nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg - från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar. Heléns är en del av nederländska Van Leeuwen Pipe and Tube Group och tillsammans är vi verksamma i praktiskt taget alla industrisektorer, med ett nätverk som består av fler än fyrtio filialer lokaliserade världen över. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
