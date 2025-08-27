Redovisningsekonom
ekonomiRådgivarna Redovisningsbyrå och Affärsutv / Redovisningsekonomjobb / Falun Visa alla redovisningsekonomjobb i Falun
2025-08-27
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ekonomiRådgivarna Redovisningsbyrå och Affärsutv i Falun
ekonomiRådgivarna expanderar och söker nu en redovisningsekonom!
Vi har vårt kontor i Falun och kunder över hela Dalarna.
Vår vision är att bygga ett härligt team med riktigt duktiga rådgivare, ekonomichefer, affärsutvecklare och redovisningsekonomer som tillsammans skapar värde i våra kunders verksamheter och hjälper dem att nå sina mål. Vill du vara med på den resan?
Vi söker dig som har arbetat med bokföring och avstämningar. Har du även arbetat med löner, bokslut, årsredovisningar så är det meriterande. För rätt person finns det stora möjligheter att utvecklas. I dagsläget består vårt team av 4 personer och vi siktar på att kontinuerligt bygga företaget och vårt erbjudande större.Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
ekonomiRådgivarna grundades i Falun 2018 av Jonas Franzén som har över 20 års erfarenhet av att driva företag och arbeta med ekonomi- och skattefrågor mot små och medelstora företag. Tidigare har han byggt upp och drivit en redovisningsbyrå i Stockholm med 20 anställda och har genom åren hjälpt över 1 000 företagare med ekonomi och skatt.
Vi har väldigt flexibla arbetstider och jobbar både på vårt kontor i Falun, ute hos kund samt med stor möjlighet till distansarbete. Tjänsten kan vara både på heltid eller en större deltid enligt överenskommelse.
Låter detta som något för dig?
Skicka då en ansökan med CV och personligt brev till:jonas.franzen@ekonomiradgivarna.se
För frågor eller om du vill veta mer, Jonas Franzén: 0736-87 98 70
Tillträde enligt överenskommelse
Provanställning om 6 månader tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: jonas.franzen@ekonomiradgivarna.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ekonomiRådgivarna Redovisningsbyrå och Affärsutv
(org.nr 559154-4456)
Kaserngården 4 (visa karta
)
791 40 FALUN Arbetsplats
ekonomiRådgivarna AB Jobbnummer
9479378