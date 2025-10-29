Redovisningschef till Sandvik
The Finance Family AB / Ekonomichefsjobb / Stockholm Visa alla ekonomichefsjobb i Stockholm
2025-10-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The Finance Family AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
På Sandvik söker vi nu en erfaren redovisningschef som vill ta sig an en nyckelroll inom vår ekonomifunktion. En möjlighet att leda, driva förändring och bidra till en stark och pålitlig redovisningsfunktion hos en global industriledare.
Några ord om oss och ditt nya team
Hos oss blir du del av en snabbfotad och samarbetsinriktad organisation med starkt fokus på ständig förbättring. Du kommer att leda ett dedikerat team med fyra direktrapporterande medarbetare baserade i Sandviken, medan många intressenter finns i Stockholm - vilket gör rollen till en viktig länk mellan orterna.
Om ditt jobb
I denna roll leder du teamet som ansvarar för redovisningen av Sandvik AB, moderbolaget i den börsnoterade Sandvik-koncernen. "Det är en operativ roll med många kontaktytor, stort inflytande och ett nära samarbete med intressenter i hela organisationen", säger Robert, Vice President Group Business Control och din blivande chef.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar
• Säkerställa att redovisningen och rapporteringen för Sandvik AB är korrekt och av hög kvalitet - inklusive konsolidering av kommissionärsbolag.
• Leverera moderbolagets delar till års- och delårsrapporter.
• Representera Sandvik AB i governance-forum och säkerställa efterlevnad av interna kontroller.
• Leda och genomföra prognosprocessen för moderbolaget samt stötta koncernfunktioner med analyser och instruktioner.
• Fungera som ämnesexpert inom redovisning, skatt och compliance för Sandvik AB.
• Driva processförbättringar och stötta utvecklingsinitiativ.
• Ansvara för redovisningen av koncernens långsiktiga incitamentsprogram.
Tjänsten är placerad i Stockholm eller Sandviken, med möjlighet till hybridarbete, och innebär vissa resor.Publiceringsdatum2025-10-29Profil
Vi söker dig med en universitets- eller högskoleexamen inom ekonomi och en stark bakgrund inom redovisning, skatt och finansiell rapportering - gärna från större eller börsnoterade företag. Du har gedigen kunskap om IFRS, RFR 2 och K3, och är väl insatt i svenska regelverk. Ledarerfarenhet är viktigt, liksom en gedigen förståelse för redovisningsprocesser, inklusive rapportering i ERP-system, leverantörs- och kundreskontrahantering samt skatteregler.
För att lyckas i rollen krävs ett proaktivt och strukturerat arbetssätt. Du är en trygg ledare som bygger självständiga och kompetenta team och främjar en kultur av ständiga förbättringar. Du kommunicerar effektivt på alla nivåer i organisationen och är bekväm i att navigera i en komplex miljö med många intressenter. Ett starkt förändringsdriv i kombination med en samarbetsinriktad inställning kommer att vara nyckeln till framgång.
Vår kultur
Vårt uppdrag är tydligt - genom varje handling, varje dag, driver vi förändring och utvecklar världen genom teknik. Vi tror på en inkluderande, jämlik och öppensinnad kultur, där vi värdesätter våra olikheter som en grund för att nå framgång. Lägg därtill många och fina karriärmöjligheter. Är du nyfiken? Besök vår https://www.home.sandvik/en, https://www.linkedin.com/company/sandvik/mycompany/verification/
eller https://www.facebook.com/sandvik/
för att lära känna oss bättre.Kontaktuppgifter för detta jobb
I denna rekrytering samarbetar vi med The Finance Family. Vill du veta mer, vänligen kontakta Magnus Åberg eller Hanna Richter Liliegren på:magnus.aberg@financefamily.se
, 0709-81 77 51hanna.richter@financefamily.se
, 0707-909 606
Vi arbetar kompetensbaserat och du behöver inte bifoga något personligt brev. Urval sker löpande.
Fackliga kontakter - Sverige
• Kristina Sundell, Unionen, +46 (0)70 211 64 00
• Erik Knebel, Akademikerföreningen, +46 (0)70 340 47 03
• Peter Olsson-Andrée, Ledarna, +46 (0)70 222 48 55
Om Sandvik
Sandvik är en global högteknologisk koncern som levererar lösningar för ökad produktivitet, lönsamhet och hållbarhet inom tillverknings-, gruv- och infrastrukturindustrierna. Vi ligger i framkant av digitaliseringen och fokuserar på att optimera våra kunders processer.
Vårt världsledande erbjudande inkluderar utrustning, verktyg, tjänster och digitala lösningar för skärande metallbearbetning, gruvdrift, bergavverkning, krossning och sortering.
År 2024 hade koncernen cirka 41 000 anställda, verksamhet i över 150 länder och en omsättning på cirka 123 miljarder SEK. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The Finance Family AB
(org.nr 559341-7321), https://financefamily.se/ Kontakt
Interim & rekrytering
Hanna Richter Hanna.richter@financefamily.se 070-790 96 06 Jobbnummer
9580043