Redovisningschef till Linotol Group
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2026-07-14
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Var med och bygg framtidens nordiska marknadsledare inom betonggolv och hållbara betonglösningar.
Linotol Group befinner sig på en spännande tillväxtresa. Genom en kombination av organisk utveckling och strategiska förvärv bygger vi en ledande nordisk koncern inom golventreprenader och hållbara betonglösningar. Med cirka 250 medarbetare, verksamhet i flera nordiska länder och en omsättning på omkring en miljard kronor har vi redan en stark position på marknaden. Samtidigt är vi mitt i en utvecklingsresa där vi fortsätter att växa, utveckla verksamheten och skapa en modern koncern med höga ambitioner.
Nu söker vi en Redovisningschef som vill vara med och forma framtidens ekonomifunktion. Det här är en möjlighet för dig som trivs i en verksamhet där förändring, utveckling och affären står i centrum.
Din roll
Som Redovisningschef har du det övergripande ansvaret för koncernens och bolagens redovisning. Du ansvarar för att säkerställa hög kvalitet i redovisning, rapportering och bokslut samtidigt som du driver utveckling och effektivisering av processer och arbetssätt.
Du leder ett team med fyra medarbetare och rapporterar direkt till CFO. Rollen innebär ett nära samarbete med ledning, bolagschefer, verksamheten och externa revisorer.
I takt med att koncernen fortsätter att växa kommer du att få en viktig roll i att utveckla ekonomifunktionen och skapa skalbara processer som stödjer verksamhetens fortsatta expansion.
Ansvara för koncernens och bolagens redovisning och bokföring.
Säkerställa korrekta månads- och årsbokslut.
Upprätta årsredovisningar, inkomstdeklarationer och övrig finansiell rapportering.
Säkerställa att redovisningen följer gällande lagar, regelverk och redovisningsprinciper.
Leda, stötta och utveckla redovisningsteamet.
Ansvara för kvalitetssäkring av redovisningen och vara ett kvalificerat stöd i redovisningsfrågor.
Samordna underlag för successiv vinstavräkning och projektuppföljning.
Delta i revisioner och vara kontaktperson gentemot externa revisorer.
Identifiera förbättringsområden och driva utveckling av processer, rutiner och ekonomisystem.
Bidra i integrationsarbete i samband med framtida företagsförvärv och koncernens fortsatta utveckling.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Vem är du?
Vi tror att du har en akademisk utbildning inom ekonomi och flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna i en koncernmiljö.
Vi lägger stor vikt vid personlighet och ledarskap. För att lyckas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för redovisning och samtidigt drivs av att utveckla människor, processer och arbetssätt. Du är en trygg och prestigelös ledare som skapar förtroende, bygger goda relationer och trivs med att samarbeta nära verksamheten. Du arbetar strukturerat, har ett analytiskt och affärsmässigt förhållningssätt och ser förändring som en naturlig del av en växande organisation.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har flerårig erfarenhet av kvalificerad redovisning.
Har erfarenhet av bokslut och årsredovisningar.
Har god förståelse för koncernredovisning.
Är van att arbeta i moderna ekonomisystem.
Har ett analytiskt och affärsmässigt förhållningssätt.
Är strukturerad, prestigelös och har en god samarbetsförmåga.
Trivs i en föränderlig miljö och motiveras av att utveckla både processer och människor.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Koncernredovisning.
Successiv vinstavräkning eller projektredovisning.
PE-ägda eller snabbväxande bolag.
Företagsförvärv och integrationsarbete.
Effektivisering och digitalisering av ekonomiprocesser.
Därför ska du välja Linotol Group
Hos oss blir du en del av en koncern med höga ambitioner och en tydlig tillväxtagenda. Du får en nyckelroll där du har möjlighet att påverka både verksamheten och hur ekonomifunktionen utvecklas de kommande åren. Vi kombinerar det stora bolagets resurser med entreprenörsandan hos våra verksamheter. Beslutsvägarna är korta, engagemanget är högt och idéer omsätts snabbt till verklighet.
Hos oss får du:
En strategiskt viktig roll i en växande nordisk koncern.
Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionen.
Ett nära samarbete med CFO, ledning och verksamhet.
Delaktighet i koncernens fortsatta tillväxt och framtida förvärv.
Kompetenta kollegor och en kultur som präglas av kvalitet, delaktighet och laganda.
En arbetsplats där ansvar, utveckling och samarbete går hand i hand.
Om Linotol Group
Linotol Group är Skandinaviens ledande aktör inom golventreprenader och betongteknologi. Vi erbjuder kompletta lösningar inom betonggolv, betongproduktion, betongrenoveringar och fogfria golv. Genom att samordna hela produktionskedjan – från grundkonstruktion och platsblandad betong till färdiga ytskikt – skapar vi hållbara och effektiva lösningar för våra kunder. Vår moderna maskinpark, höga tekniska kompetens och långsiktiga kundrelationer gör oss till en självklar partner i några av Nordens mest komplexa byggprojekt.
Praktisk information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Norrköping. Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Publiceringsdatum2026-07-14Så ansöker du
Låter detta som nästa steg för dig? Välkommen att skicka in din ansökan med CV och personligt brev till hr@linotol.se
senast 31 augusti 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: hr@linotol.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningschef - Linotol". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linotol Group AB
(org.nr 559431-3610), https://www.linotolgroup.se/
Ramshällsvägen 9 (visa karta
)
602 38 NORRKÖPING Kontakt
HR
Linda Widerström linda.widerstrom@linotol.se +46 70 999 28 14 Jobbnummer
10001999