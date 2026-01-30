Redovisningschef på Coop Värmland
Är du vår nya Redovisningschef?
Vill du vara med och utveckla ekonomifunktionen i en av Värmlands största och mest betydelsefulla medlemsägda organisationer? Nu söker Coop Värmland en driven och trygg Redovisningschef som vill ta ett helhetsansvar för redovisning och bokslut i koncernen.Publiceringsdatum2026-01-30Om tjänsten
Som Redovisningschef hos Coop Värmland har du det övergripande ansvaret för redovisning, löpande bokföring och bokslutsprocessen för hela koncernen. Du leder, utvecklar och säkerställer att ekonomisk rapportering håller hög kvalitet, är korrekt och följer gällande lagar och regelverk.
Du är en central del av ekonomiavdelningen och arbetar nära CFO samt andra nyckelfunktioner inom organisationen. Rollen kombinerar operativt ansvar med strategiskt utvecklingsarbete där du driver förbättringar, digitalisering och effektiva processer. Som redovisningschef har du inte personalansvar men du förväntas leda och utveckla arbetet inom bokslutsprocessen tillsammans med övriga kollegor inom ekonomiavdelningen.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
- Ansvara för redovisning, bokslut och årsredovisning för Coop Värmland ek förening och dess dotterbolag.
- Säkerställa kvalitet, korrekthet och regelefterlevnad enligt K3.
- Driva utveckling av rutiner, interna kontroller och systemstöd.
- Ansvara för kontakter med revisorer, myndigheter och andra externa parter
- Bidra med analys, beslutsunderlag och expertis inom redovisning till ledning och verksamhet. Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande.
- Flera års erfarenhet av kvalificerat arbete med koncernredovisning och rapportering enligt K3 och/eller IFRS.
- Flera års erfarenhet av legala bolagsfrågor, inklusive kontakter med relevanta myndigheter.
- God systemvana och intresse för digitalisering av ekonomiflöden.
- En strukturerad, trygg och prestigelös profil som trivs i en roll med både operativt och strategiskt ansvar.
Meriterande
- Erfarenhet av affärssystemet Movex och SAP.
- Erfarenhet av dagligvaruhandel eller annan bransch med komplexa varuflöden. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person som:
- Har hög integritet och tar ansvar för kvalitet och noggrannhet i leveranser.
- Arbetar strukturerat och analytiskt och har lätt att skapa ordning även i komplexa sammanhang.
- Kommunicerar tydligt och bygger goda relationer.
- Driver förändring och förbättringar, är proaktiv och ser möjligheter i utvecklingsarbete.
- Är prestigelös och handlingskraftig, och växlar obehindrat mellan operativa uppgifter och strategiska frågor.
Urval sker löpande och tjänsten kan vara tillsatt innan sista ansökningsdag. Sista ansökningsdag 15 februari.
Har du frågor gällande tjänsten är du välkommen att ringa CFO Kenneth Viläng på tele: 076-7733269
