Redovisningsassistent till Ekonomibyrå Abic
Ekonomibyrå Abic AB / Ekonomiassistentjobb / Borlänge Visa alla ekonomiassistentjobb i Borlänge
2025-10-20
, Falun
, Gagnef
, Säter
, Leksand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ekonomibyrå Abic AB i Borlänge
Vi söker en redovisningsassistent som vill vara en del av vårt team och växa tillsammans med oss.
Hos oss på Ekonomibyrå Abic arbetar du nära både kollegor och kunder. Du får möjlighet att utvecklas i rollen som redovisningsassistent i en miljö där noggrannhet, ansvarstagande och engagemang värdesätts högt.
Som redovisningsassistent kommer du att arbeta med följande:
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Framtagning av underlag till bokslutsarbetet
Övriga redovisningsrelaterade uppgifter
Rollen passar dig som gillar:
Struktur och ordning, men som också trivs med att ta initiativ och bidra till att arbetet flyter smidigt på byrån.
Vi söker dig som har utbildning inom ekonomi och erfarenhet från en liknande roll. Du är noggrann, ansvarstagande, väldigt driven och har lätt för att samarbeta.
Du trivs i en vardag där du får växla mellan rutiner och problemlösning, och du vågar ta för dig när du ser att något kan förbättras eller behöver göras.
Ekonomibyrå Abic är en redovisningsbyrå med stort engagemang för varandra och våra kunder. Hos oss är det korta beslutsvägar, nära samarbete och en familjär stämning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: caroline@ekonomibyraabic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomibyrå Abic AB
(org.nr 559281-1656), http://www.ekonomibyraabic.se
Målaregatan 5 (visa karta
)
784 33 BORLÄNGE Kontakt
Caroline Abic caroline@ekonomibyraabic.se 0243426902 Jobbnummer
9565959