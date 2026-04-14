Redovisningsansvarig Till Init Sweden
2026-04-14
INIT Sweden stärker nu sitt ekonomiteam och söker en redovisningsansvarig med ett övergripande ansvar för redovisningen och en viktig roll i att utveckla arbetssätt, processer och kvalitet.
Du rapporterar till CFO och arbetar nära hela ekonomiteamet. I teamet ingår en redovisningsekonom och en redovisningsassistent. Tjänsten innebär även samarbete med våra projektledare och andra stakeholders där du blir en viktig länk i vår projektleverans. Du kommer huvudsakligen att arbeta i vår ERP-lösning Business Central.
Som redovisningsansvarig hos INIT Sweden kommer du bland annat arbeta med:
Månads- och årsbokslut samt årsredovisningar
Löpande redovisning, avstämningar och betalningar
Moms och deklarationer
Underlag till budget och rapportering
Utveckling av rutiner, processer och systemstöd
Lön är önskvärt, men ej ett krav för anställningen
Om rollen
Här möts du av en miljö präglad av samarbete, engagemang och en stark vilja att utvecklas tillsammans. Du blir en del av en organisation där kunskapsdelning och lagarbete är en naturlig del av vardagen.
Om dig
Med flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter arbetar du strukturerat och kommunicerar tydligt. Du samarbetar bra med andra, har ett affärsmässigt fokus och en hög digital kompetens. Du är nyfiken och tar initiativ, med en vilja att utveckla arbetssätt och bidra till förbättring i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-04-14Övrig information
Tjänsten är på heltid med placering på INIT Swedens fina lokaler på Lindholmen i Göteborg. Det finns möjlighet till hybridarbete. Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Vi ser fram emot din ansökan. I denna rekrytering samarbetar INIT Group med VIEW Group. Har du frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Anna Wettre på 073-546 76 06. Vi intervjuar löpande och behandlar alla ansökningar konfidentiellt.
Välkommen med frågor, funderingar och din ansökan.
Om INIT Group
Vårt huvudkontor på Lindholmen växer och nu stärker vi teamet ytterligare.
INIT Group arbetar med industriell IT, automation och systemintegration. Vi kombinerar affär, organisation och teknik så att allt hänger ihop i praktiken.
Koncernen har cirka 950 medarbetare och en omsättning på omkring 1,5 miljarder kronor, med verksamhet i Danmark, Sverige, Norge, Serbien och Spanien. Uppdragen finns inom industri, fastighet och infrastruktur, ofta i miljöer där krav på effektivitet, tillgänglighet och säkerhet är höga.
Läs mer på www.initgroup.com
