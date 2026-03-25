Redovisningsansvarig till Amcor i Mullsjö
Är du en erfaren redovisningsekonom som vill ta klivet in och bidra i en internationell miljö? Motiveras du av att få arbeta med helheten inom redovisning och vill få chans att påverka och driva utveckling? Amcor förstärker sitt ekonomiteam med en ny roll som Redovisningsansvarig till siten i Mullsjö - Varmt välkommen med din ansökan!
Som Redovisningsansvarig på Amcor arbetar du brett inom redovisning och ansvarar för att hålla ihop bokslut och rapportering. Du stöttar dina kollegor i ekonomiteamet i det dagliga arbetet och säkerställer, tillsammans med Ekonomichef, att rapportering och redovisning görs korrekt till såväl koncernen som till myndigheter. Vidare arbetar du nära och rapporterar till Odd, Ekonomichef i Mullsjö samt till det skandinaviska huvudkontoret i Danmark.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Redovisningsansvarig blir du en viktig del av ekonomiteamet, som idag består av tre medarbetare. Tillsammans ansvarar ni för den lokala verksamheten i Mullsjö och för säljkontoret i Finland. På kontoret och i produktionen i Mullsjö arbetar cirka 200 personer. Arbetstiderna är flexibla och utrymme finns till visst hybridarbete i samråd med teamet.
• Månads- och årsbokslut
• Löpande redovisning och avstämningar
• Moms och skatt
• Förbättring av interna arbetsprocesser, digitalisering av arbetsuppgifter och
optimering av flöden
• Analys och upprättande av månadsrapport
• Årsredovisning
• Driva och stötta ekonomiteamet i det dagliga arbetet
• Kontakt med myndigheter och revisorer
• Delaktig i budget- och prognosarbete
Vem är du?
Vi söker dig med en relevant utbildning inom ekonomi och som har uppnått flera års arbetslivserfarenhet inom redovisningsområdet. Du känner dig trygg med att upprätta bokslut och årsredovisningar och besitter goda kunskaper i K3-regelverket med moms och skatt. Som del i en internationell koncern med många interna och externa kontaktytor ser vi gärna att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
Som person beskrivs du som strukturerad, engagerad och nyfiken. Du trivs med att stötta din omgivning och delar gärna med dig av din kunskap. Du har en god förmåga att se lösningar och driver gärna utveckling och förändring i arbetet. Du ansluter till ett mjukt och härligt team och bidrar gärna hit med din värme och optimism.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 19 april 2026. I den här rekryteringen samarbetar Amcor Mullsjö med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Paulina Jutnäs på 0729-98 87 66 eller paulina.jutnas@mpya.se
, alternativt Anna Haga på 0709-71 00 16, anna.haga@mpya.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
E-post: paulina.jutnas@mpya.se
