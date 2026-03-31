Redovisningsansvarig
Länsstyrelsen i Uppsala län / Redovisningsekonomjobb / Uppsala Visa alla redovisningsekonomjobb i Uppsala
2026-03-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen i Uppsala län i Uppsala
Vi söker dig som vill bli redovisningsansvarig för vår spännande och breda verksamhet. Är du en vass redovisningsekonom som vill utvecklas och ta nästa kliv, då är det dig vi söker.
Personal- och ekonomienheten
Enheten består av tre funktioner (HR, ekonomi och upphandling) som ger kvalificerat stöd till myndighetens chefer och medarbetare. Ekonomifunktionen leds av ekonomichefen och ansvarar för länsstyrelsens ekonomiadministrativa processer som innefattar både operativa och strategiska frågor. Utöver ekonomichef är vi en controller och en redovisningsekonom som jobbar tätt tillsammans.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Som redovisningsansvarig är du ett stöd i ekonomiska frågor för chefer och medarbetare. Du ansvarar för myndighetens redovisning, månadsbokslut och de finansiella delarna av årsredovisningen. Du driver även arbetet med utveckling och effektivisering av ekonomiska processer och rutiner, både inom funktionen och övergripande för myndigheten. I rollen ingår även kvalificerade analyser och utredningar.
Länsstyrelsen använder Statens servicecenter för hantering av inköp och leverantörsfakturor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomiutbildning på högskolenivå eller annan adekvat utbildning (ex KY-utbildning), alternativt erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete med redovisning.
Det är meriterande med erfarenhet av arbete inom staten med månadsbokslut och de finansiella delarna i årsredovisningen. Det är också meriterande med erfarenhet av arbete i systemet UNIT 4 ERP.
Som person arbetar du strukturerat genom att ta ansvar för ditt eget arbete och organisera det på ett effektivt sätt. Du är också flexibel och kan anpassa dig efter ändrade förutsättningar. Arbetet innehåller många kontakter där du ger stöd på ett serviceinriktat sätt. Du har också en god samarbetsförmåga. Du företräder Länsstyrelsen på ett förtroendeingivande sätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Anställningen gäller tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning med tillträde enligt överenskommelse.Övrig information
Som anställd i staten förväntas du dela den statliga värdegrunden och bidra till att utveckla en god förvaltningskultur, präglad av demokrati, mänskliga rättigheter och rättssäkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet fri från diskriminering och tar tillvara de kvalitéer som mångfald tillför verksamheten.
Länsstyrelsen är en kunskapsorganisation, en statlig myndighet som är regeringens företrädare i länet. Vi arbetar för att främja Uppsala läns utveckling. Våra verksamhetsområden berör många viktiga delar av samhället, allt från samhällsplanering, jämställdhetsfrågor, miljötillsyn, landsbygdsutveckling, insatser som ska gynna fisken i våra sjöar till demokrati- och beredskapsfrågor samt mycket annat.
På Länsstyrelsen i Uppsala län arbetar cirka 230 personer. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen. Målet är att vårt arbetssätt ska präglas av professionalism, engagemang och samverkan.
Länsstyrelsen är en spännande arbetsplats och det finns även förmåner som flexibelt arbete, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme och utökad föräldrapenning.
Under 2026 flyttar vi till nya lokaler centralt i Uppsala.
Vill du veta mer om våra förmåner och hur det är att arbeta hos oss? Besök vår webbplats www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-oss/jobba-hos-oss.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Uppsala län
(org.nr 202100-2254), https://www.lansstyrelsen.se/
Bäverns gränd 17 (visa karta
)
751 86 UPPSALA
Uppsala Kontakt
ekonomichef
Erika Jonsson 010-2233479
9829869