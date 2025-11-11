Redovisningsansvarig
Andreas Stihl Norden AB / Ekonomichefsjobb / Lerum Visa alla ekonomichefsjobb i Lerum
2025-11-11
, Härryda
, Partille
, Göteborg
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andreas Stihl Norden AB i Lerum
, Göteborg
, Halmstad
, Arboga
, Västerås
eller i hela Sverige
STIHL är en pionjär inom maskiner och produkter för trädgård, skog och grönytor med nästan 100 års erfarenhet av innovation och visionen att göra det enkelt för de som arbetar i och med naturen. Via certifierade återförsäljare säljs bland annat batteridrivna trädgårdsmaskiner som robotgräsklippare, häcksaxar och grästrimmrar samt högtryckstvättar, motorsågar, röjsågar och smarta lösningar för såväl konsumenter som professionella användare. Det är också världens mesta sålda motorsågsmärke sedan 1971. STIHL är en globalt ledande koncern med kvalitet och säkerhet som ledord och arbetar för att bidra till en mer hållbar framtid. Det nordiska huvudkontoret finns i Sverige med verksamhet i Norge, Danmark och Finland samt återförsäljare på Island.
OM ROLLEN
Vi söker en erfaren och engagerad redovisningsansvarig som vill vara med och utveckla vår ekonomifunktion för Sverige och vår filial i Danmark.
I denna roll ansvarar du för att säkerställa korrekt redovisning och rapportering, samtidigt som du bidrar till förbättringar av processer och rutiner. Du arbetar nära både interna och externa intressenter och rapporterar till vår nordiska ekonomichef.
NÅGRA AV DINA ARBETSUPPGIFTER
- Ansvara för löpande bokföring, månads- och årsbokslut
- Säkerställa att redovisningen följer gällande lagar och regler
- Upprätta årsredovisning och deklarationer
- Hantera moms- och skattefrågor
- Delta i budget- och prognosarbete
- Utveckla och effektivisera redovisningsprocesser
- Vara kontaktperson gentemot revisorer och myndigheter
- Key user SAP
DIN BAKGRUND
- Relevant akademisk utbildning inom ekonomi/redovisning
- Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
- Goda kunskaper i redovisningsprinciper och regelverk
- Erfarenhet av affärssystem och Excel
- Meriterande med erfarenhet från internationell verksamhet
DU SOM PERSON
- Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
- Självständig med god analytisk förmåga
- Kommunikativ och samarbetsinriktad
VARFÖR STIHL
Hos oss får du en spännande roll i ett internationellt, familjeägt företag med stort engagemang. Du får möjlighet att påverka och utvecklas på vår ekonomiavdelning tillsammans med kompetenta och dedikerade kollegor i en trivsam arbetsmiljö. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/20". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andreas Stihl Norden AB
(org.nr 556283-6147) Arbetsplats
Stihl Sverige Jobbnummer
9598156