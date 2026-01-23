Redovisning
GD Accounting AB / Redovisningsekonomjobb / Huddinge Visa alla redovisningsekonomjobb i Huddinge
2026-01-23
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos GD Accounting AB i Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige
Tycker du om att arbeta med redovisning och vill vara med och digitalisera och förädla?
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår kundfakturering, löpande bokföring, redovisnings- och skattefrågor, avstämningar, årsredovisningar, deklarationer.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsuppgifter inom bokföring, fakturering och excel.
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, engagerad, och lösningsorienterad. Du är prestigelös och självständig i ditt arbete men också en positiv lagspelare. Du drivs av att förenkla och förbättra processer samt verktyg. Om du har erfarenhet av automatisering och digitalisering är detta ett plus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: gdredovisning@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GD Accounting AB
(org.nr 559105-8812)
Oliweblads väg 7 (visa karta
)
141 70 SEGELTORP Jobbnummer
9700293