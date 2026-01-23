Redovisning

GD Accounting AB / Redovisningsekonomjobb / Huddinge
2026-01-23


Visa alla redovisningsekonomjobb i Huddinge, Botkyrka, Stockholm, Salem, Ekerö eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos GD Accounting AB i Huddinge, Stockholm eller i hela Sverige

Tycker du om att arbeta med redovisning och vill vara med och digitalisera och förädla?
Om jobbet
I arbetsuppgifterna ingår kundfakturering, löpande bokföring, redovisnings- och skattefrågor, avstämningar, årsredovisningar, deklarationer.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbetsuppgifter inom bokföring, fakturering och excel.
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, engagerad, och lösningsorienterad. Du är prestigelös och självständig i ditt arbete men också en positiv lagspelare. Du drivs av att förenkla och förbättra processer samt verktyg. Om du har erfarenhet av automatisering och digitalisering är detta ett plus.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: gdredovisning@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GD Accounting AB (org.nr 559105-8812)
Oliweblads väg 7 (visa karta)
141 70  SEGELTORP

Jobbnummer
9700293

Prenumerera på jobb från GD Accounting AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos GD Accounting AB: