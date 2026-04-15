Rederiinspektör / Teknisk inspektör
Sveriges vackraste arbetsplats söker
Tekniska enheten, en viktig del i Sjöfartsverkets rederi
Tekniska enheten ansvarar för ca 100 fartyg inom Sjöfartsverket, däribland farledsfartyg, sjömätningsfartyg, isbrytare och lotsbåtar. Enheten har även tekniskt ansvar för SLU:s undersökningsfartyg Svea. Vi är i dagsläget tolv medarbetare inom enheten, planen är att utöka gruppen varför vi nu söker nya medarbetare. Sjöfartsverket och Tekniska enheten har en spännande tid framför sig med många nybyggnationer, bl.a. ser vi över flottan för farledsunderhåll, lotsbåtsflottan och flottan för sjömätning. Det har genererat ett par nybyggnadsprojekt men det kommer flera projekt framöver.
Att arbeta som Rederiinspektör på Sjöfartsverket Rederi
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillsammans med befälhavare, tekniska chefer och teknikledare planera och budgetera för besiktningar, klassningar, underhållsinsatser samt uppgraderingar av Sjöfartsverkets fartyg. Du ansvarar för planering av ombyggnationer, reparationer och varvsbesök samt följer upp utförda arbeten både tekniskt och ekonomiskt. Du upprättar specifikationer, såsom anbudsunderlag, för ordinarie underhåll, ombyggnationer och nybyggnationer. Vidare kommer du att leda och delta i projekt inom såväl om- som nybyggnation. I rollen får du en bred och varierad arbetsvardag med goda möjligheter att utvecklas inom samtliga fartygssystem. Arbetet innebär ett nära samarbete med övriga rederiinspektörer på Sjöfartsverket samt med andra intressenter, både internt och externt.
Tjänsten medför resor, främst inom Sverige men även internationellt.
Vem är du?
Vi söker dig som uppfyller följande krav:
Du har Sjöingenjörsexamen eller utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdigt
Har goda kunskaper om fartyg och dess utrustning
Har deltagit i projekt om nybyggnation, ombyggnation eller uppgradering av system.
Talar och skriver obehindrat på såväl svenska som engelska.
Innehar B-körkort.
Följande är meriterande:
Praktisk erfarenhet av projektledning
Erfarenhet från arbete mot klassningsbolag och i ISM-system
Erfarenhet från konstruktion, ny- eller ombyggnation
Erfarenhet från och kunskap om mindre fartyg och dess utrustning
Kunskap om och erfarenhet av arbete enligt LOU
Erfarenhet av arbete med ILS
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen som rederiinspektör kräver att du fattar självständiga beslut varför du måste vara initiativtagande och självgående. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa professionella relationer. Samarbetet internt och externt kräver förutom god förmåga att kommunicera väl också förmåga att ha ett helhetsperspektiv på verksamheten såväl som kontroll på fartygstillgångarna. Egenskaper som strategisk och analytisk är även framgångsfaktorer för att utföra tjänsten med gott resultat.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med bakgrundskontroll samt registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare.
Varför ska du välja Sjöfartsverket
Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk inom transportsektorn. Vår arbetsmiljö är unik och vårt uppdrag är unikt - Sveriges vackraste arbetsplats. Vårt uppdrag är att utveckla transport och sjöfart i linje med riksdagens och regeringens beslut. Vår affärsidé är att erbjuda effektiva sjövägar, moderna tjänster och maritimt partnerskap för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling.
Sjöfartsverket erbjuder en trivsam arbetsmiljö med goda möjligheter att förena arbetsliv och privatliv, det kan till exempel finnas möjlighet till enskild överenskommelse om distansarbete några dagar i veckan. Vi har en tydlig identitet och ett starkt varumärke. Vi är en utvecklingsinriktad organisation och arbetar ständigt för att utveckla våra medarbetare samt för att upprätthålla våra nöjda kunder. Är vi rätt organisation för dig är det en självklarhet för dig att agera på ett professionellt, öppet och engagerat sätt. Vårt arbete utgår från den statliga värdegrunden, vi arbetar också aktivt för jämställdhet, mångfald och inkludering och ser det som en självklarhet att du delar vår uppfattning.
Hur och när?
Den här rekryteringen gäller en tillsvidareanställning som beräknas tillsättas snarast.
Placeringsort är Norrköping, Stockholm, Göteborg eller Malmö.
Sjöfartsverket kan komma att tillämpa sex månaders provanställning.
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Sjöfartsverket.
Intervjuer kommer att hållas v.21 och v.22.
Upplysningar:
Chef Albert Hagander, 010-478 47 22 eller mailto:albert.hagander@sjofartsverket.se
Rekryteringsspecialist StudentConsulting, Irma Wallander, irma.wallander@studentconsulting.com
Fackliga företrädare:
Saco-S Patrik Wikand, OFR/ST Carl Cremonese, Seko Ib Bergström, samtliga kan nås via vår växel 0771-630000.
Registrera din ansökan senast 6 maj 2026.
