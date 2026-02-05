Receptionsansvarig
Tjörnbro Arena AB / Receptionistjobb / Tjörn
2026-02-05
Som receptionist hos oss är du vårt glada ansikte utåt!
Det första intrycket av Tjörnbro Arena skapas i mötet med dig. Våra gäster vänder sig till receptionen med både stora och små frågor, och därför söker vi dig som ser varje gäst, sprider positiv energi och har en lösningsorienterad inställning.
Du tar egna initiativ, är serviceinriktad och trivs både med att arbeta självständigt och i team. Du är ansvarsfull och drivs av ett gott samarbete med dina kollegor.
Vi söker en receptionsansvarig för heltidsarbete med arbetstid förlagd mestadels kontorstid men kvällar och helger förekommer också. Anställningen är tidsbegränsad under mars-augusti, med möjlighet till förlängning.
I tjänsten ingår bland annat följande arbetsuppgifter:
Traditionellt receptionsarbete såsom in- och utcheckning av gäster samt hantering av inkommande samtal och mejl
Schemaläggning av receptionister, ta emot sjukanmälan etc.
Vara behjälplig med gästers frågor och önskemål före, under och efter vistelsen samt vara ansvarig för alla privat bokningar.
Hantera våra OTAs samt campinsgäster.
Aktivt arbeta med merförsäljning, beställa varor och se till att budget hålls.
Följa upp och säkerställa hög gästnöjdhet såsom recensioner och kompensering.
Se till att receptionsområdet är välkomnande och i gott skick enligt givna riktlinjer
Se till att struktur och ordning följs i receptionen
Samordna med våra aktörer och alla aktiviteter.
Tidigare erfarenhet av receptions arbete är ett krav. Mycket god datavana är ett krav.
Meriterande med erfarenhet av Bookvisit & Visbook
Låter detta som något för dig ?
Ansök via epost. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: mathilda.ohlsson@tjornbroarena.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Receptionsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörnbro Arena AB
(org.nr 559360-3284), https://tjornbroarena.se/
Almön 50 (visa karta
)
471 61 MYGGENÄS Kontakt
Mathilda Ohlsson mathilda.ohlsson@tjornbroarena.se 0735521144 Jobbnummer
9725267