Receptionist vid behov
Bemannia AB (Publ.) / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du en flexibel receptionist med en god känsla för service? Ansök till uppdraget nedan redan idag.
Om uppdraget
Vår kund inom den offentliga sektorn söker just nu receptionister som kan hoppa in vid behov och med kort varsel. Kunden är en regional verksamhet med inriktning vård där du kommer att bemanna receptionen på en sjukmottagning.
Uppdraget beräknas starta per omgående med minst en dags utbildning för att sedan pågå i minst ett år. Omfattningen är en behovsanställning och arbetstiderna är kl. 7:45-16:15. Placeringsort: centrala Stockholm. Detta är ett konsultuppdrag via oss på Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att hantera sedvanliga arbetsuppgifter som receptionist och hantera systemet TakeCare. Du kommer bland annat att hantera följande arbetsuppgifter:
Ta emot och registrera patienter
Skicka fakturor till patienter
Skapa sjukresor
Ta emot sjukanmälningar och delta i ombokning av patienter när e-handlarna har oplanerad frånvaro
Registrera/skanna inkommande pappersremisser
Boka besök och kalla patienter
Beställa tolkar
Utgöra en första länk mellan patient och behandlare samt se till att behandlarna är där de ska vara och att patienterna kommer rätt Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
Erfarenhet av systemet TakeCare, inklusive kassabilden
Vana vid reception
Du har flytande kunskaper i både tal och skrift på svenska och engelska
Vi lägger stor vikt i personliga egenskaper och ser att du är stresstålig, tolerant och hjälpsam. Verksamheten har patienter med psykiatrisk samsjuklighet, att vara lugn och pedagogisk är meriterande. Både patienter och behandlare kan komma till receptionen för att fråga om praktikaliteter och det är viktigt att bemöta dem med lugn och hjälpsamhet.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 2025-09-19.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Nadine Ayari, nadine.ayari@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 842 03 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
9512550