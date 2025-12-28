Receptionist till trafikskola, deltid
Be a resource SWE AB / Receptionistjobb / Sundbyberg Visa alla receptionistjobb i Sundbyberg
2025-12-28
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Be a resource SWE AB i Sundbyberg
Be a resource söker nu för en kunds räkning en engagerad och serviceinriktad receptionist till vår vikariepool.
Denna tjänst passar den som vill ha ett extrajobb vid sidan av sina studier därför är studier på distans att föredra!Publiceringsdatum2025-12-28Om tjänsten
Kunden har sitt huvudkontor i västra Stockholm men har flera kontor runt omkring i Stockholm så arbetsställe kan vara varierande beroende på behov.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Mottagning av kunder och registrering.
Ta emot samtal och svara på mejl.
Administrativa uppgifter och dokumentering.
Hjälpa kunderna med frågor och vara problemlösare.
Vem är du?
Vi ser gärna att du är glad, serviceinriktad och professionell. Du trivs med att arbeta strukturerat och är ordningsam i ditt arbetssätt. Vidare så bör du vara noggrann och klara av att ha flera bollar i luften samtidigt. Du bör även klara av stress och veta vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras så arbetet blir effektivt utfört.
Krav för tjänsten:
För att söka till tjänsten så behöver du vara studerande på distans (helst 100%) eller ska börja studera.
Du behöver vara flexibel och kunna hoppa in med kort varsel.
Svenska obehindrat i tal och skrift. Engelska i tal.
Meriterande om du har arbetat i reception tidigare.
Om verksamheten
Vi på Be a resource vet av erfarenhet från ett proaktivt rekryteringsarbete att det finns ett bättre sätt att matcha talanger med företag än sedvanliga jobbannonser. Vi är passionerade när det gäller att hitta, utbilda och förmedla högpresterande arbetskraft. Vi är specialiserade på headhunting och tar varje uppdrag på allvar och gör vårt yttersta för att både parter ska vara nöjda.
Är detta tjänsten för dig?
Ansök redan idag via supportmejlen.
Då intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: support@bearesource.se Arbetsgivare Be a resource SWE AB
(org.nr 559204-8036)
Sundbybergs Torg 1 (visa karta
)
172 67 SUNDBYBERG Jobbnummer
9664187