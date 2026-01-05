Receptionist till konsultuppdrag i Helsingborg
2026-01-05
Vi söker nu en serviceinriktad och strukturerad receptionist till ett konsultuppdrag hos en kund i Helsingborg. Uppdraget startar med kort varsel och förväntas pågå i cirka fyra månader, med möjlighet till övertag. Rollen passar dig som trivs i en kombinerad roll där du är företagets ansikte utåt, samtidigt som du arbetar med administrativa uppgifter och enklare ekonomiassisterande moment.Publiceringsdatum2026-01-05Om tjänsten
Som receptionist är du den första kontakten för besökare och externa kontakter. Du ansvarar för receptionens dagliga flöde och arbetar även med administrativa uppgifter kopplade till leverantörsfakturor och intern service. Arbetet sker i nära samarbete med en kollega i receptionen, där ni gemensamt ansvarar för bemanning, avlösning vid luncher och pauser samt fördelning av arbetsuppgifter mellan front desk och back office.
Tjänsten är på heltid med fasta arbetstider, dagtid måndag till fredag.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Mottagande av besökare och hantering av telefonväxel
• Post- och leveranshantering
• Löpande receptionsadministration
• Initial hantering och registrering av leverantörsfakturor i fakturahanteringssystem
• Hantering av e-fakturor och flöden i affärssystem
• Samarbete och avlösning med kollega i reception/back office
Vem är du?
Vi söker dig som är serviceinriktad, noggrann och strukturerad. Du trivs i en roll med många kontaktytor och är van vid att ta ansvar för både kundbemötande och administrativa uppgifter. Du har lätt för att samarbeta, är flexibel och bidrar till ett professionellt intryck i alla sammanhang.
Du är trygg i att arbeta med datorbaserade system och har ett intresse för administration och enklare ekonomiarbete. Tidigare erfarenhet från reception, administration eller ekonomiassisterande roller är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
