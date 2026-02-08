Receptionist / Tandvårdsbiträde sökes i Helsingborg
Tandläkare Yasser Kayyali AB / Vårdarjobb / Helsingborg Visa alla vårdarjobb i Helsingborg
2026-02-08
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tandläkare Yasser Kayyali AB i Helsingborg
En trevlig mottagning, centralt i Helsingborg med lagom patientstock.
Du kommer att sköta receptionen( tar mot patienterna, svarar telefonen, bokning och betalning).
Alla de sedvanliga receptionist uppgifter och en del av tandsköterska uppgifter som: Assistering, steril arbete, att duka av och torka och att ta hand om kliniken (såsom att kasta sopor, städa och hålla ordning..etc).
Vi ser gärna att du:
Har viss livserfarenhet och kan arbeta självständigt!
Har erfarenhet av kundservice eller arbete inom vård.
Talar flytande svenska
Deltid ca 65% (4 dagar)
Provanställning 6 månader i början Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: info@kayyalidental.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist sökes". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tandläkare Yasser Kayyali AB
(org.nr 559125-7232)
Drottninggatan 20--22 (visa karta
)
254 52 HELSINGBORG Jobbnummer
9729607