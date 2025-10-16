Receptionist / Tandvårdsbiträde sökes i Helsingborg

Tandläkare Yasser Kayyali AB / Vårdarjobb / Helsingborg
2025-10-16


Visa alla vårdarjobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tandläkare Yasser Kayyali AB i Helsingborg

En trevlig mottagning, centralt i Helsingborg med lagom patientstock.
Du kommer att sköta receptionen( tar mot patienterna, svarar telefonen, bokning och betalning).
Alla de sedvanliga receptionist uppgifter och en del av tandsköterska uppgifter som: Assistering, steril arbete, att duka av och torka och att ta hand om kliniken (kasta sopor, städa kliniken.... etc).
Vi ser gärna att du:
Har viss livserfarenhet och kan arbeta självständigt!
Har erfarenhet av kundservice eller arbete inom vård.
Talar flytande svenska
Deltid 65% (4 dagar)
Provanställning 6 månader i början

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: info@kayyalidental.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist sökes".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tandläkare Yasser Kayyali AB (org.nr 559125-7232)
Drottninggatan 20--22 (visa karta)
254 52  HELSINGBORG

Jobbnummer
9560716

Prenumerera på jobb från Tandläkare Yasser Kayyali AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tandläkare Yasser Kayyali AB: