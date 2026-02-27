Receptionist sökes i Kista!
Uniflex AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-02-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Uniflex AB i Stockholm
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Vi söker en driven och självgående receptionist med erfarenhet att arbeta med en hög servicenivå till vår kund i Kista. Som receptionist är du mer än bara en representant, du är ansiktet utåt för företaget och förväntas leverera en exceptionell nivå av service.Publiceringsdatum2026-02-27Om tjänsten
Placering i Kista.
Start: 1 april 2026
Uppdraget kommer pågå under 6 månader, med god chans till förlängning.
Omfattning: Heltid under kontorstid
Möjlighet till ledighet under sommaren finns tyvärr inte.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Välkomna och ta hand om besökare
• Hantera accesskort på site
• Administrativa uppgifter som att hantera mejl och beställningar
• Kontakt med leverantörer
• Hantera felanmälan
• Rondering av kundens lokaler
• Hantera växel och telefoni
Vem är du?
Vi söker dig som tidigare har arbetat i reception, du har en hög servicenivå, tar gärna egna initiativ och tror på att erbjuda en kundupplevelse utöver det vanliga. Du har även en utåtriktad, ansvarstagande och har en positiv attityd.
God datakunskap och kunskap i Officepaketet är grundläggande. Även mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både tal och skrift
Om verksamheten
Vi har intervjuer löpande, ansök redan idag!
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5917". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Jobbnummer
9768901