Receptionist på deltid till teknikföretag
2025-11-11
Vår kund söker nu en driven och serviceinriktad student till en central roll i deras familjära kontorsmiljö. Du blir en viktig del av HR-teamet, med ansvar för att säkerställa en välfungerande vardag och en positiv upplevelse för besökare och kollegor.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du att vara ansiktet utåt för kontoret och navet för den dagliga verksamheten. Du hanterar allt från besöksmottagning till administrativt stöd och facility management, vilket säkerställer att kontoret alltid är representativt och effektivt. Du kommer att arbeta nära HR-teamet och bidra till en trivsam arbetsplats.
Detta är en behovs anställning och kommer att variera i schema. Under sommar, jul och övriga ledigheter från intern personal finns det ett ökat behov hos kunden.
Vi kommer att ta in din tillgänglighet varje vecka för att boka in pass, det är inte varje vecka behov finns men en önskan om flexibilitet är viktigt för tjänsten.
Du erbjuds
• En flexibel deltidstjänst
• En familjär och stödjande arbetsmiljö med god onboarding.
Dina arbetsuppgifter
Som en del av företagets team kommer du att spela en nyckelroll i att upprätthålla en effektiv och välkomnande kontorsmiljö. Arbetsuppgifterna är varierande och styrs av behovet som finns på plats den aktuella arbetsdagen, där fokus alltid främst är på first line supporten gentemot kollegor och besökare.
Du kommer bland annat:
• Hantera inkommande samtal och vidarekoppla i växeln.
• Sortera och vidarebefordra e-post samt publicera information på intranätet.
• Ansvara för kontorets ordning och trivsel, inklusive hantering av leveranser som frukt och kaffe.
• Säkerställa att teknik i mötesrum och reception fungerar samt vara första kontakt för enklare IT-problem.
• Hantera nycklar, passerkort och välkomna besökare.
• Organisera interna evenemang och fika.
VI SÖKER DIG SOM
• Är studerande på högskola/universitet med minst 1,5 år kvar av dina studier inom relevant område.
• Har god erfarenhet av service och administration.
• Besitter mycket god kunskap i Microsoft Office-paketet
• Är flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Har en vara av att arbeta med flera uppgifter samtidigt
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta med Jira.
• Grundläggande IT-kunskaper inom teknisk kontorsutrustning
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Hjälpsam
• Social
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115650". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9598184