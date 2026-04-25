Receptionist på deltid
Talenthunters Stockholm AB / Receptionistjobb / Vallentuna Visa alla receptionistjobb i Vallentuna
2026-04-25
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Talenthunters Stockholm AB i Vallentuna
, Stockholm
, Strängnäs
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en social, varierad och serviceinriktad roll där du får vara en viktig del av elevernas resa mot körkort?
Allians Trafikskola söker nu en positiv och driven person till vår reception i Vallentuna. Rollen passar dig som tycker om människor, är lösningsorienterad och trivs med att ha många bollar i luften. Du kommer att vara en viktig kontaktperson för våra elever, både på plats, via telefon och digitalt.
Om rollen
Som receptionist och administratör hos oss blir du ofta den första personen våra elever möter. Du hjälper dem med bokningar, frågor, betalningar, information om utbildningar och vägledning genom körkortsprocessen.
Arbetet är både socialt och administrativt. Vi arbetar mycket digitalt, så du behöver vara bekväm med dator, system, Word och Excel.
Tjänsten är till en början på cirka 50-60%, med möjlighet att utökas framöver. Receptionen är bemannad måndag till fredag fram till kl. 18.00.
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara att
Ta emot elever och kunder i receptionen
Svara på telefon, mejl och andra digitala kanaler
Boka och administrera körlektioner och kurser
Ge information om våra utbildningar, paket och tjänster
Arbeta med försäljning och merförsäljning
Hantera betalningar och kundfrågor
Arbeta i våra digitala system
Stötta med enklare marknadsföring, foto eller bildredigering
Tanka/tvätta bilar och hålla ordning och reda i kontoret.
Vi söker dig som
Är social, positiv och serviceinriktad
Är trygg i kontakt med människor och gillar att hjälpa andra
Är problemlösande och tar egna initiativ
Har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
Behärskar svenska och engelska väl, både muntligt och skriftligt
Är van vid att arbeta digitalt
Har goda kunskaper i Word och Excel
Har B-körkort
Meriterande
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat med försäljning, exempelvis som telefonförsäljare, kundbokare, säljare eller i en annan roll där kundkontakt och resultat varit en viktig del av arbetet.
Det är även meriterande om du har erfarenhet av foto, bildredigering, enklare innehållsskapande eller sociala medier.
Vem passar hos oss?
Vi tror att du är en person som gillar tempo, människor och tydlighet. Du är inte rädd för att lyfta telefonen, hjälpa en elev som är osäker eller hitta lösningar när dagen inte går exakt enligt plan.
Du behöver inte kunna allt från början, men du behöver vilja lära dig, vara noggrann och ha en positiv inställning. Hos oss är bemötande, ansvar och kommunikation väldigt viktigt.
Om Allians Trafikskola
Allians Trafikskola är en växande trafikskola med fokus på kvalitet, service och en trygg väg till körkortet. Vi arbetar modernt, digitalt och elevnära, med målet att varje elev ska känna sig väl omhändertagen från första kontakten till färdigt körkort.
Plats: Vallentuna
Omfattning: Deltid, cirka 50-60% till en början
Möjlighet till utökning: Ja
Arbetstider: Receptionen är bemannad måndag till fredag fram till kl. 18.00
Krav: B-körkort Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25
E-post: fili@talenthunters.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionist Vallentuna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Talenthunters Stockholm AB
(org.nr 559448-5707)
Centralvägen 2 (visa karta
)
186 31 VALLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Allians Trafikskola Vallentuna Jobbnummer
9875919