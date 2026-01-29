Receptionist och konferensvärd/värdinna
Engsholms Slott AB / Receptionistjobb / Södertälje Visa alla receptionistjobb i Södertälje
2026-01-29
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Engsholms Slott AB i Södertälje
, Trosa
eller i hela Sverige
Engsholms Slott är ett litet familjeägt hotell på Mörkö som funnits i 40 år med samma ägare. Engsholms Slott ligger på Mörkös norra udde och erbjuder en fantastisk miljö med 54 hotellrum och ca 100 bäddar.
Nu söker vi en social och glad
operativ receptionist och konferensvärd/värdinna med säljfokus
Hotellet är under säsong öppet alla dagar i veckan, och receptionen är bemannad mellan kl 07.00 - 19.00. Helgarbete förekommer med ca varannan helg.
Tjänsten är fysiskt på plats, dvs ej hemarbete.
Arbetet är mycket intensivt under vissa perioder och du måste ha förmåga och tycka om att ha "många bollar i luften" samt klara stressiga situationer.
Pga säsongsbetonad verksamhet är arbetet lugnare vintertid. Stängt under jul- & nyårshelger och påsk.
Du älskar värdskap och förstår vikten av personligt engagemang och service. Dessutom måste du ha lätt att förstå datasystem, vara noggrann och hålla strukturer. Vi ser gärna att du haft liknande arbete inom hotell sen tidigare.
Dina ansvarsområden är
- Värdskap i fokus med välkomnande
- Reception in- & utcheckning
- Planering och möblering inkl städning av konferenslokaler
- Viss bokning och planering av konferenser
- Uppföljande säljarbete mot företag
Egenskaper som är viktiga är:
• Du är mycket noggrann, organiserad, strukturerad och har lätt att kommunicera i såväl tal som skrift.
• God organisationsförmåga med sinne för detaljer
• Arbetar självständigt, såväl som i grupp.
• Stort kundfokus där du är lyhörd och lösningsorienterad
• Noggrann & ansvarstagande
• Tydlig i din kommunikation såväl internt som externt
• Erfarenhet i hotell- & datasystem, gärna Revenue management
Du bor i närområdet.
Körkort och bil krävs då det inte alltid går att åka till Engsholms Slott med kommunala medel.
Tjänsten är fast 80-100% på årsarbetstid och du kommer att arbeta i ett litet team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: jobba@engsholm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Reception". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Engsholms Slott AB
(org.nr 556593-3735), http://www.engsholm.se
Ängsholm 11 Engshol (visa karta
)
153 93 MÖRKÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9712827