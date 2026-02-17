Receptionist med cateringansvar
ISS Facility Services AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-02-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och i år firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
Brinner du för service, trivs i händelserika miljöer och vill arbeta nära både gäster och kollegor? Nu söker vi dig som vill ta ett helhetsansvar för catering och samtidigt vara en viktig del av receptionen och den dagliga servicen på kontoret. Här får du en roll med stor variation, många kontaktytor och möjlighet att göra verklig skillnad i människors vardag.Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Som Catering- & Servicevärd hos vår kund i Solna blir du en nyckelperson i kundens serviceupplevelse. Rollen kombinerar ansvar inom catering, reception och värdskap - vilket gör arbetet både omväxlande och utvecklande.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Ansvar för daglig catering: beställningar, förberedelser, uppdukning och presentation.
• Säkerställa att leveranser och mötesrum är klara i tid och håller hög kvalitet.
• Arbete i receptionen: välkomna, vägleda och stötta besökare och medarbetare.
• Floor host-ansvar: hålla ordning, funktion och trivsel i kontorsmiljön.
• Aktivt samarbete med övriga serviceteam för att skapa en arbetsplats i toppklass.
• Ansvar för uppdatering av rutiner och administrera system för orderhantering
• Ansvar för att följa de lagar och regler som tillkommer vid livsmedelshantering
Arbetstiderna är måndag-fredag kl. 06.30-15.30.
Vi erbjuder
Hos oss får du en trygg anställning och möjlighet att utvecklas inom ISS - både nationellt och globalt.Du erbjuds utbildningar, goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsplats som värderar mångfald och inkludering.
Vem söker vi
Vi söker dig som är positiv, lyhörd och genuint serviceinriktad. Du har tidigare erfarenhet från catering, reception, restaurang eller annan servicreroll. Du trivs i en miljö där du får vara social, lösningsorienterad och flexibel. Ett öga för detaljer, god samarbetsförmåga och struktur är viktiga egenskaper för att lyckas i rollen. Du har tidigare arbetat med Microsoft 365 och har goda kunskaper i både svenska och engelska, i så väl tal som skrift. Utbildning inom livsmedel är meriterande.
Din ansökan
Skicka in din ansökan snarast - vi arbetar med löpande urval. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post och du ansöker via vårt rekryteringssystem. Rekryteringsprocessen kan inkludera tester, intervjuer och bakgrundskontroller.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Iss Facility Services AB
(org.nr 556410-3280) Arbetsplats
