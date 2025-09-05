Receptionist/Kontorsansvarig
Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Eskilstuna Visa alla administratörsjobb i Eskilstuna
2025-09-05
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Eskilstuna
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige
Vill du bli en viktig del av ett engagerat team och bidra till en professionell och välkomnande arbetsmiljö? Vi söker nu en serviceinriktad receptionist/kontorsansvarig till vår kund i Eskilstuna!
Om rollen
Som receptionist är du företagets ansikte utåt och den första kontakten för både besökare och medarbetare. Med din servicekänsla och ditt engagemang bidrar du till en positiv upplevelse och ser till att kontoret är välorganiserat och fungerar smidigt. Rollen är varierad och kombinerar kundbemötande med administrativa och praktiska uppgifter.
Exempel på arbetsuppgifter
• Bemanna receptionen och ta emot besökare
• Hantera inkommande samtal, mejl och post
• Ansvara för beställningar av kontorsmaterial och förbrukningsvaror
• Samordna kontorets service och vara kontaktperson för leverantörer
• Ge administrativt stöd till organisationen
Tjänsten är ett konsultuppdrag via Adecco på 12 månader, med start omgående. Arbetstiderna är kontorstider, måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som brinner för service och trivs med att arbeta i en social och omväxlande roll. Du har lätt för att skapa goda relationer och trivs med att vara den som håller ordning och ser till att allt fungerar. För att lyckas i rollen är du strukturerad, flexibel och lösningsorienterad samt har en prestigelös inställning.
Viktigt för tjänsten är:
• Erfarenhet från en serviceinriktad roll
• God organisationsförmåga och förmåga att prioritera
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
• B-körkort
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Maja Svensson via Maja.svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Nationell Rekryterare
Maja Svensson Jobbnummer
9495457