Receptionist, Folktandvården Biskopsgården Göteborg
2026-05-20
I Folktandvården Västra Götaland bidrar du till jämlik hälsa och livskvalitet för alla människor i alla livets stunder. Här möter du en kultur präglad av samarbete, engagemang och glädje och har tillgång till modern teknik och experter inom alla områden. Det finns alltid någon att lära av och många att trivas med. Vi erbjuder stabiliteten för en trygg vardag och möjligheter att växa under hela ditt fortsatta yrkesliv.
Bli en del av något större. Välkommen till Folktandvården!
Huvuduppdrag och arbetsuppgifter
Vi arbetar i en positiv anda där teamet samt utveckling av verksamheten är naturliga inslag. Vi tycker att det är spännande med utmaningar och nytänkande och strävar efter att alla klinikens medarbetare skall vara engagerade i klinikens mål. Vi har en mycket god sammanhållning och har därför ett öppet, trevligt arbetsklimat. Vi söker dig som vill vara med i vår gemenskap och utvecklas med oss och ser fram emot att höra från dig. Välkommen att söka!
Kliniken har cirka 45 medarbetare och patientunderlaget består av en mix av vuxna och barn/ungdomar med många olika nationaliteter.
Läs gärna mer om våra öppettider och hur du hittar hit: Folktandvården Biskopsgården, Göteborg - Folktandvården
Kompetenskrav och profil
Vi vill att du:
har gymnasieutbildning
har erfarenhet av receptionistarbete, motsvarande eller tandsköterskearbete
behärskar svenska språket väl och har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift
behärskar engelska språket
har god kommunikationsförmåga
har goda kunskaper inom Officepaketet
Vi ser det som en fördel om du har:
tandvårds- eller vårdbakgrund
utbildning inom reception
vana av att arbeta med patienter och anhöriga i en vårdmiljö
erfarenhet av att arbeta i journalsystem
Om rekryteringsprocessen
Efter ansökningstidens slut gör klinikchefen ett urval av de sökande och kallar till intervju på kliniken. Dessa intervjuer planeras till vecka 23-24.
Folktandvården Västra Götalandsregionen gör kontroll i misstanke- och belastningsregister innan anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
